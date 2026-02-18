El helado sevillano que fue finalista en el Campeonato del Mundo de Helados: A qué sabe y dónde se puede probar

Hace algunos años, Antonio y Paco, fundadores de la pastelería 121 Grados, ubicada en el municipio sevillano de Palomares del Río, se colaban en la final del Gelato World Masters, el Campeonato del Mundo de Helados, con una de sus creaciones. Cinco años despuçes esta creación ya puede probarse, además de en su obrador, en la tienda de Nervión.

La Pastelería 121 Grados tiene su origen en su obrador de Palomares del Río, desde donde hace más de 20 años sus maestros reposteros se dedican a la alta pastelería para hostelería. Es en este lugar donde se gestan las recetas tradicionales y las innovaciones más sabrosas, combinando técnicas artesanales con materias primas seleccionadas.

Una gran variedad de postres, tartas, hojaldres y, ahora con la recién inaugurada temporada de helados, toman forma en Palomares del Río y se distribuyen a los mejores restaurantes y caterings de Sevilla y provincia. Ahora y desde el pasado mes de noviembre, estas creaciones tan especiales ya se pueden encontrar en su tienda de Sevilla.

Un helado de campeonato

En el año 2021 Paco y Antonio lograron hacerse con un puesto en la final del certamen Gelato Festival World Masters, cuyo premio supone el máximo reconocimiento internacional en materia de helado. El helado con el que compitieron estaba elaborado con limón y romero, una propuesta fresca y cítrica que sorprende por el equilibrio aromático del romero y que ha sido todo un éxito.

Se trata de un helado artesanal, de profundo carácter andaluz y elaborado con producto de proximidad. Como todos los helados de la casa, se prepara sin artificios ni bases industriales, únicamente con leche y nata como base, junto a ingredientes naturales seleccionados.

Además del helado de limón y romero, en la pastelería 121 Grados también se pueden encontrar sabores como chocolate, turrón, yogur con mango y hierbabuena, leche merengada con galleta napolitana, coco y gianduja (una avellana con chocolate con leche), sorbete de limón, sorbete de frambuesa, o tarta de queso y vainilla con cookies, entre otros.

Con estas nuevas incorporaciones en su establecimiento en Sevilla capital ya no hará falta desplazarse hasta Palomares del Río para poder saborear las creaciones de sus maestros reposteros. La tienda de 212 Grados de Nervión se encuentra en la calle Benito Más y Prat, número 5. Su horario de apertura es de martes a viernes, de 10:00 a 19:30 horas, los sábados de 12:00 a 19:00 horas. Los domingos y los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.