Charla con Alberto Rodriguez sobre su serie 'Anatomía de un instante': Fecha y ubicación de este cinefórum gratuito

El próximo jueves, 26 de febrero, el director de cine Alberto Rodríguez estará presente en el Auditorio del Espacio Santa Ana, en Espartinas, durante la proyección de su última serie Anatomía de un instante y en la posterior charla que se organizará para hablar sobre su proceso de producción.

Con esta iniciativa que da comienzo el mes de febrero, el municipio sevillano tiende una alfombra roja al mejor cine con un cinefórum que supondrá la proyección periódica de algunas de las mejores películas españolas recientes y clásicos internacionales. El objetivo no es solo convertir la ciudad de Espartinas en un punto de encuentro cultural, sino en un lugar de reflexión sobre cómo el arte, en este caso el cine es capaz de ahondar en la universalidad de la esencia humana, a través de sus anhelos, temores y esperanzas, e independientemente de su origen.

De este modo, los asistentes del cinefórum podrán acceder a su propio espacio cinematográfico, en el que podrán debatir y compartir ideas sobre las películas proyectadas en un espacio abierto a todos los públicos hasta completar aforo. Cada mes se organizará esta actividad de manera temática, con un total de dos proyecciones mensuales.

El mes de febrero estará dedicado al 45º aniversario del 23-F, el Golpe de Estado escenificado por Tejero en el Congreso de los Diputados. Marzo, por su parte, se centrará en dar la visibilidad a la mujer con Ellas en la ciudad, de Reyes Gallegos, que se proyectará el 19 de marzo a las 18:00 horas con la presencia de la directora. El ciclo se completará con la proyección de El Orden Divino, dirigida por Petra Volpe (2017), el 26 de marzo a las 18:00 horas.

Abril dará la bienvenida con la tensión del thriller, del cine de atracos, de la mano de Rafael Cobos, guionista de la filmografía de Alberto Rodríguez y director de Golpes, protagonizada por Jesús Carroza. El cinefórum complementará este gran thriller ambientado en la Sevilla de los 80 con Matar al Nani, una película de Roberto Bodegas (1988) en la que uno de sus protagonistas, Antonio Dechent, acompañará a los presentes para charlar sobre la película.

Una cita con Alberto Rodríguez

La cita con Alberto Rodríguez tendrá lugar el próximo jueves, 26 de febrero, a las 17:00 horas en el Auditorio Espacio Santa Ana. En el evento se proyectará la serie Anatomía de un instante y posteriormente se abrirá una charla con el director.

Originario de Camas, (1971), Alberto Rodríguez Librero es director y guionista de cine español. Estudió Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla y su carrera cinematográfica se inició en 1992 con el corto Banco, que rodó en vídeo junto a Santiago Amodeo, con escaso presupuesto de 30.000 pesetas. La película obtuvo 15 premios y el éxito les permitió rodar en 1999 una nueva versión en cinemascope con mayor presupuesto.

Ha escrito y dirigido películas como La isla mínima, ganadora de 10 premios Goya y El hombre de las mil caras con la que obtuvo el premio Goya al mejor guion adaptado. También es director de 7 vírgenes, Grupo 7, Modelo 77, Los tigres y de las series La Peste y Anatomía de un instante, entre otros proyectos.