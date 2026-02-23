Mujeres cantan a Lola Flores, el ciclo de cantaoras flamencas en beneficio de AMAMA Sevilla

El próximo 14 de marzo, sábado, el Teatro Villamarta de Jerez acogerá Mujeres cantan a Lola Flores, una cita única en la que trece artistas celebrarán el legado de Lola Flores, una de las figuras más universales y carismáticas de la cultura española a través de su repertorio emblemático. Organizado por Green Cow Music, todos los beneficios obtenidos con este espectáculo estarán destinados a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (AMAMA Sevilla), entidad que impulsa la investigación de esta enfermedad y acompaña a las pacientes oncológicas para garantizarles una vida digna durante y después del proceso de su enfermedad.

Sobre el escenario del Villamarta se podrá disfrutar de las voces y el arte de Argentina, Las Migas, Laura Gallego, Lorena Gómez, Lucía Fernanda, Mara Rey, María Terremoto, María Toledo, Marina Carmona y la bailaora Pastora Galván, que recorrerán las distintas etapas de la trayectoria de Lola Flores, desde la fuerza arrolladora que la convirtió en leyenda hasta su faceta más íntima y personal.

Con la dirección musical de José Antonio Márquez y la dirección artística de Pedro Centeno, el espectáculo pondrá además el acento en la estrecha relación de Lola Flores con la poesía y la palabra. En este sentido, las figuras de Federico García Lorca y Rafael de León estarán muy presentes, evocando a esa Lola que recitaba con pasión y concebía el arte como una expresión total del alma.

Torbellino de colores, Pena, penita, pena, La zarzamora, A tu vera, Limosna de amores, El Lerele, Y si lo sabe, ¿qué?, Te lo regalo, Que me coma el tigre, Sevillanas de Carlos Saura y No me tires indiré formarán parte del repertorio de una velada que culminará con un tema coral muy especial, Pan y chocolate, una pieza que representa a toda la familia Flores y simboliza la herencia artística, la unión y la transmisión de una forma de entender el arte profundamente arraigada a la cultura popular española.

El proyecto forma parte del ciclo “Mujeres cantan a…”, impulsado por Green Cow Music desde 2020, una iniciativa que une cultura, música y compromiso social, y que convierte cada edición en un acontecimiento artístico con impacto solidario. Las entradas para asistir a esta cita única pueden adquirirse a través de la página web del Teatro Villamarta.

Un granito de arena para AMAMA Sevilla

Ángela Claverol, presidenta de AMAMA Sevilla, señalaba durante la presentación del espectáculo el pasado 19 de febrero que en la asociación se dejan la piel en la investigación "porque queremos morirnos de viejas, no de cáncer". Y añadió que nadie sabe lo maravillosa que resulta la vida cuando crees que la vas a perder.

"Tu prioridad es única y exclusivamente el amor y lo que estáis haciendo vosotras y vosotros es un acto de amor para todas las mujeres con esta enfermedad. Todo lo que salga de aquí irá a la investigación y a sostener a las mujeres con cáncer de mama. Con estos actos las hacéis felices y las ayudáis en este proceso", ha expresado, y ha querido concluir con una frase firme: "Fijaos lo bonito que es: mujeres cantan para mujeres”.