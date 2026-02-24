Torrijas de poleá y de crema de naranja: Las exitosas creaciones de uno de los obradores más famosos de Sevilla

Tras el Miércoles de Ceniza y como manda la tradición Cuaresmal, muchas de las provincias andaluzas han comenzado a introducir su esperada temporada de torrijas. En el obrador de La Esencia, ubicado en Mairena del Aljarafe y con distintos puntos de venta repartidos por la provincia, dominan las fechas especiales como nadie con sus dulces tradicionales. Por este motivo ya han comenzado con la elaboración de sus sabrosas torrijas con sabores muy auténticos y este año con una increíble novedad. Como dicen ellos mismos, "mientras en las casas ya se han desempolvado las túnicas y capirotes, en el obrador ya huele a miel, canela, matalahúva y tradición".

En La Esencia, además de las torrijas tradicionales como las de vino y miel, hechas con pan brioche de masa madre elaborado por ellos en su obrador, este año también contarán con otras combinaciones que no van a dejar indiferente a nadie.

Combinaciones imposibles que quitan el sentido

Tras el éxito del año pasado, en el que se agotaron existencias y por petición popular, Javier y su equipo han decidido repetir la torrija de poleá, un postre con el que se recupera una receta muy antigua para unirla con otra que recoge toda la tradición andaluza. Se trata de una masa de brioche horneada y no frita, lo que la hace más ligera, cubierta de una poleá elaborada siguiendo la receta de la abuela de Javier, con harina, azúcar, limón, matalahúga, canela y hechas con mucho cariño, "el ingrediente secreto de todo lo que prepara este fantástico equipo".

Además de esta, en 2026 y como novedad, se suma a las torrijas de La Esencia una nueva variedad, la de vino con crema de naranja y canela tostada, elaborada con las naranjas ecológicas del huerto familiar y siguiendo la receta de la abuela Toñi. Una crema que le aporta a la torrija un toque cítrico exquisito, un homenaje a la tradición y los sabores de nuestra tierra que estos días, con las fiestas de primavera, recuperan su esplendor.

Las torrijas de La Esencia estarán disponibles hasta que finalice la Semana Santa en los diferentes despachos que hay en Mairena del Aljarafe, Castilleja de la Cuesta, Palomares del Río, Tomares, Sevilla-Porvenir y Sevilla-Asunción.

Una tradición ancestral

La torrija es un postre exquisito con raíces que se remontan al Imperio Romano, en el siglo I d.C. Según antiguos escritos, su elaboración consistía en cortar pan en gruesas rebanadas, empaparlas en leche, freírlas en aceite y endulzarlas con miel. Esta receta primigenia dio origen a las torrijas que conocemos hoy en día en nuestro lado del Mediterráneo, al eggy bread en Inglaterra y al pain perdu en Francia, evolucionando en Estados Unidos como las french toast. En cualquier caso, aprovechar el pan sobrante ha sido, y seguirá siendo, uno de los recursos más sabrosos e ingeniosos en la alimentación humana.