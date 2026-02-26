Ayudas y medidas fiscales por las borrascas en Andalucía: quién puede beneficiarse y cómo tramitarlas en 2026

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto-ley por el que se adoptan, con carácter urgente, medidas de apoyo fiscal por los daños producidos por el impacto de borrascas entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026 en algunas zonas de la comunidad y por el que se aprueban medidas extraordinarias para paliar sus efectos sobre el potencial productivo agrario y ganadero, en infraestructuras hidráulicas y del dominio público hidráulico.

Estas medidas van destinadas a aliviar la factura fiscal de quienes tienen que reparar su hogar, reponer su vivienda o sustituir bienes esenciales dañados por estos fenómenos atmosféricos y para quienes se han visto desplazados forzosamente a consecuencia de los daños causados por las riadas. La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social estima que de estas medidas se podrán beneficiar unas 1.500 personas, la mayor parte de ellas a través del IRPF. Estas medidas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y serán aplicables en todo el territorio andaluz.

Por otro lado, busca agilizar los trámites, aumentar la eficacia administrativa y optimizar y racionalizar sus recursos para prestar el mayor apoyo posible a los profesionales del campo andaluces.

¿Quiénes pueden solicitar estas ayudas?

Estas medidas, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, son aplicables a los personas que han sufrido daños por el impacto del tren de borrascas que afectó al territorio de Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026.

Éstas son las medidas fiscales excepcionales a las que pueden acceder las personas afectadas:

Deducciones en el IRPF

Se crea una deducción temporal nueva del 100% de los gastos de reparación de la vivienda dañada, cuyo límite es la cuota autonómica del impuesto. Es decir, si la cuota autonómica es igual o menor al gasto elegible, el contribuyente no pagará IRPF autonómico en 2026. Esta deducción es sólo aplicable en el caso de que se trate de una vivienda habitual o una vivienda alquilada a un tercero que la tiene como domicilio habitual . No contempla la adquisición de bienes muebles. Se permitirá deducir las cantidades satisfechas en la reparación de las viviendas que no estén cubiertas por otro tipo de ayudas públicas o por las compañías de seguros.

de la vivienda dañada, cuyo límite es la cuota autonómica del impuesto. Es decir, si la cuota autonómica es igual o menor al gasto elegible, el contribuyente no pagará IRPF autonómico en 2026. Esta deducción es sólo aplicable en el caso de que se trate de . No contempla la adquisición de bienes muebles. Se permitirá deducir las cantidades satisfechas en la reparación de las viviendas que no estén cubiertas por otro tipo de ayudas públicas o por las compañías de seguros. Se amplía la deducción por compra de vivienda a todas aquellas personas que han perdido la suya como consecuencia de las trombas de agua, sin tener en cuenta su edad o si la vivienda adquirida es protegida o no. Las personas que tuvieran que adquirir una vivienda nueva podrán deducirse durante el ejercicio de 2026 el 6% de la inversión destinada a la adquisición de una vivienda, incluidos los gastos derivados de la misma.

como consecuencia de las trombas de agua, sin tener en cuenta su edad o si la vivienda adquirida es protegida o no. Las personas que tuvieran que adquirir una vivienda nueva podrán deducirse durante el ejercicio de 2026 el 6% de la inversión destinada a la adquisición de una vivienda, incluidos los gastos derivados de la misma. Se amplía la deducción del 15% (con un límite de 1.200 euros) por alquiler de vivienda para jóvenes, mayores de 65 años y víctimas de violencia de género y terrorismo a todas las personas afectadas por la pérdida de su vivienda a causa de las riadas que se vean obligadas a alquilar otra.

Ninguna de las deducciones excepcionales y temporales contempladas en este decreto ley están limitadas por la renta de los contribuyentes.

Reducciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD):

Se fija un tipo del 0% para la adquisición de vivienda habitual de sustitución de la dañada , con límite de valor de 250.000 euros. Para otros inmuebles (locales, naves, explotaciones, segundas residencias), se establece un tipo superreducido del 3,5% , con límite de 150.000 euros.

, con límite de valor de 250.000 euros. (locales, naves, explotaciones, segundas residencias), se establece , con límite de 150.000 euros. En el caso de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) , se establece un tipo del 0% para la adquisición de vehículos , cuando éstos vengan a sustituir un vehículo dado de baja definitiva por daños causados por el tren de borrascas.

, se establece , cuando éstos vengan a sustituir un vehículo dado de baja definitiva por daños causados por el tren de borrascas. Para los Actos Jurídicos Documentados, se establecen tipos del 0% para inmuebles destinados a vivienda habitual y del 0,3% para los destinados a otro tipo de usos, como segunda residencia o actividad económica.

Medidas destinadas a agricultores y ganaderos:

Deducción del 100% de la cuota tributaria tanto del canon de regulación como de la tarifa de utilización del agua durante 2026 para determinados colectivos especialmente afectados por los últimos temporales. Se trata, en concreto, de los regantes que se beneficien de obras hidráulicas en infraestructuras de los sistemas de explotación del Guadalete, del Barbate, del Campo de Gibraltar y del Guadalhorce. Además, se amplía la afectación del canon de mejora autonómico para poder emplear estos recursos en la financiación de actuaciones de reparación y mejora de cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación.

durante 2026 para determinados colectivos especialmente afectados por los últimos temporales. Se trata, en concreto, de los regantes que se beneficien de obras hidráulicas en infraestructuras de los sistemas de explotación del Guadalete, del Barbate, del Campo de Gibraltar y del Guadalhorce. Además, se amplía la afectación del canon de mejora autonómico para poder emplear estos recursos en la financiación de actuaciones de reparación y mejora de cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación. La ampliación del plazo de presentación de la Solicitud Única de la Política Agraria Común (PAC) de 2026. Así, el Gobierno andaluz pospone dos semanas la fecha límite para hacer este trámite, llegando hasta el 15 de mayo en lugar de finalizar el 31 de abril.

(PAC) de 2026. Así, el Gobierno andaluz pospone dos semanas la fecha límite para hacer este trámite, llegando en lugar de finalizar el 31 de abril. Se establece la exención temporal de la tasa por servicios facultativos veterinarios. Esta medida, que está en vigor desde este miércoles, se mantendrá hasta el 31 de diciembre.

Paso a paso: cómo beneficiarte en la declaración de la renta (IRPF)

1) Comprueba si tu zona está dentro del ámbito del decreto-ley.

Las medidas del Capítulo I se aplican a la totalidad o parte del término municipal de las entidades locales incluidas por Acuerdo del Consejo de Gobierno.

2) Verifica que el gasto/operación encaja en el periodo aplicable.

El decreto-ley fija que las medidas se aplican a hechos imponibles cuyo devengo se produzca del 23 de enero al 31 de diciembre de 2026 (ambos inclusive).

3) Identifica qué deducción te corresponde (según tu caso).

Reparación de vivienda dañada (si es vivienda habitual o vivienda alquilada a un tercero que la tiene como domicilio habitual).

(si es vivienda habitual o vivienda alquilada a un tercero que la tiene como domicilio habitual). Compra de vivienda de sustitución por pérdida de la anterior.

por pérdida de la anterior. Alquiler si has perdido tu vivienda y te has visto obligado a alquilar otra.

4) Ten en cuenta las condiciones que marca el decreto-ley.

En la deducción por reparación de vivienda, el texto especifica que solo se podrán deducir cantidades no cubiertas por otras ayudas públicas o por seguros y que no contempla adquisición de bienes muebles.

5) Aplica la deducción en la declaración del IRPF del ejercicio 2026.

Estas medidas están vinculadas al IRPF, por lo que el beneficio fiscal se materializa al presentar la declaración correspondiente a 2026, siempre que se cumplan requisitos y límites.

6) Si tu caso no es IRPF, revisa si te afecta ITP-AJD (compras/escrituras) u otras medidas agrarias.

El Capítulo I también incluye medidas relacionadas con ITP-AJD, y el decreto-ley recoge además actuaciones para el sector agrario y ganadero.