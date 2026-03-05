Un VTC arrolló a la víctima del último accidente mortal de un patinete en Sevilla

La víctima del último accidente mortal con un patinete eléctrico implicado en Sevilla se cayó en la calzada por motivos que se desconocen. Después, fue atropellada por un vehículo de transporte concertado (VTC), cuyo conductor no vio al hombre del patinete tirado en el suelo. Murió en el acto.Se trata de un hombre de 39 años identificado mediante las iniciales D. G. L.

El siniestro ocurrió sobre las once y cuarto de la noche del sábado 28 de febrero, en el cruce de la avenida de María Auxiliadora con José Laguillo. La Policía Local, que se encarga de la investigación del accidente, ha podido averiguar que el hombre del patinete venía de la calle Muñoz Torrero, una pequeña vía que sale a la Ronda, y se cayó en la calzada por causas que no han podido conocerse. El caso es que quedó tendido en mitad de la vía y fue atropellado por un VTC.El conductor no se percató de que el hombre estaba en la calzada y pasó con el coche por encima de él, lo que le provocó la muerte instantánea.

Esta es la tercera persona que fallece en Sevilla en un accidente con un vehículo de movilidad personal (VMP). El primero fue un joven de 18 años atropellado por un conductor ebrio en Los Pajaritos, en diciembre de 2022. El segundo fue un hombre de nacionalidad senegalesa que chocó contra otro patinete en el carril bici en la avenida Federico Mayo Gayarre, el 20 de octubre de 2025. Murió dos días después del accidente en el hospital.

El martes, la Policía Local interceptó a un usuario de un patinete circulando por la autovía SE-30. Se le ha abierto un expediente sancionador por conducción temeraria, según informó Emergencias Sevilla en sus redes sociales.