La cantera luce en el 136º aniversario del Sevilla: casta y coraje como regalo de cumpleaños

Tenía que ser frente al Athletic Club de Bilbao, el club canterano por antonomasia, y la víspera de la Noche del poeta Burns en la que un grupo de escoceses fundaron el Sevilla Football Club. Una especie de ensalmo entre romántico y lírico cuando es simplemente el reflejo de la precariedad. Donde no hay harina... todo es cantera. O casi todo. El sevillismo se congratula de que hasta siete canteranos, en puridad seis, coincidieran sobre el campo para amarrar el triunfo revitalizador sobre el Athletic. A saber: la defensa formada por Juanlu, Carmona, Castrín (el gato de este récord), Kike Salas, Oso; más el mediocampista Manu Bueno y el delantero Isaac. De récord.

El tratamiento de récord lo da el propio club en la información en la que saca pecho sobre este registro histórico con escasos precedentes. Repasando las alineaciones de los tiempos de Manolo Cardo no coindieron tantos canteranos sobre el campo, difícilmente superó la media docena, aunque fue el entrenador que, en tiempos de mohína, pasó por ser el más canterano de la historia del club. Su plantilla era prácticamente canterana. Al coriano lo siguió luego Joaquín Caparrós en otra época de vacas flacas; y más tarde Manolo Jiménez, también en tiempos de crisis. La necesidad obliga. Por ejemplo, el equipo tipo de la 82-83 contaba con Nimo, Blanco, Rivas, Serna, Álvarez, Sanjosé, Francisco, Ruda, Moisés, Montero... Pero difícilmente jugaron más de seis juntos. Y también depende de las hornadas, claro. Porque entre Caparrós y Jiménez formaron la mejor generación de futbolistas de la carretera de Utrera: Reyes, Antonio Puerta, Sergio Ramos y Jesús Navas como baluartes.

Kike Salas intenta una chilena a pase de Carmona en una de las llegadas del Sevilla. / Antonio Pizarro

Lo cierto es que los chavales que vencieron al Athletic realizaron un desplieque de amor propio, de casta y coraje, que enardeció a un sevillismo volcado con los suyos en cada balón dividido, en cada despeje, en cada bloqueo a ras de suelo o en cada pugna aérea con los chicarrones del norte. Al pulso le faltó calidad, sí, pero le sobró verdad, autenticidad, entrega, sacrificio, emoción... Fue un precioso homenaje al ya sevillista eterno Fernando Huerta Jiménez, el maquinista en prácticas que murió en el accidente ferroviario de Rodalies. Un precioso homenaje a todas las víctimas del accidente de Adamuz tras el emotivo minuto de silencio previo. De la emoción espiritual a la conmoción futbolística, en un partido entre dos clásicos del fútbol español en horas bajas: 24 puntos llevan en 21 partidos el Sevilla y el Athletic. Quién lo diría en la Liga de tres puntos.

El aniversario y el precedente de Quique Flores

Este domingo 25 de enero se cumplieron 136 años de la que es considerada la reunión fundacional del Sevilla Football Club, aquella tertulia de británicos que homenajeando a un poeta escocés fundaron un equipo con el que empezaron a jugar en Sevilla. Fue el 25 de enero de 1890 y el Área de Historia acaba de publicar un hallazgo muy significativo: la primera foto conocida del fútbol en España con miembros de aquel incipiente Sevilla F.C. y los del Huelva Recreation Club antes de un match. Una foto localizada en Huelva además y en la última década del siglo XIX.

La mejor manera de celebrar tal efeméride fue con un triunfo en el que brilló el lema de la casta y el coraje que dejara grabado en la memoria colectiva del sevillismo el Himno del Sevilla de Manuel y Ángel Luis Osquiquilea de 1983. La cantera lució en el 136º aniversario, aunque el récord tiene su matiz: el gallego Castrín fue fichado como profesional para el filial y no llegó en edad juvenil, como sí hizo el alicantino Oso.

Éste, según los criterios de la UEFA, sí es jugador formado en la cantera del Sevilla. Así pues el récord se queda en seis sobre el campo, pero supera al de Quique Sánchez Flores, que alineó frente a la Real Sociedad en la 23-24 a Jesús Navas, Sergio Ramos, Kike Salas, Manu Bueno, Juanlu e Isaac, aunque sólo estuvieron cuatro juntos sobre el césped. Matías Almeyda, entre bajas y sanciones, no tuvo más remedio que tirar de la cantera. Y la cantera dio la cara como homenaje a sí misma, latiéndole el escudo en el pecho, y al club en su 136º aniversario.