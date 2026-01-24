El Sevilla halla la foto más antigua del fútbol en España junto al Huelva Recreation

El Área de Historia del Sevilla ha vuelto a obtener fruto a sus meticulosas investigaciones al hallar la que puede considerarse, y así lo consideran sus investigadores, la primera foto de un equipo de fútbol en la historia de este deporte en España. Se trata de una fotografía del embrionario Sevilla posando en un día de partido contra el Huelva Recreation en la década de 1890.

El Sevilla ha presentado en sus medios oficiales este hallazgo coincidiendo con que este domingo se cumplirán 136 años de su origen: aquella reunión fundacional el 25 de enero de 1890 menos de dos meses antes del primer partido contra el Huelva Recreation Club en Tablada el 8 de marzo de aquel año.

Esta foto es de un match (encuentro) de aquellos años en los que eran recurrentes los partidos frente a los sportsmen de Huelva y Minas de Riotinto. No había muchos rivales más en aquellos incipientes años del fútbol en España... Aunque Jerez era otro foco embrionario del fútbol según recientes investigaciones.

Según los investigadores sevillistas la imagen corresponde al "primer registro gráfico del club sevillista" y "viene a ser también la imagen más antigua del fútbol español".

La instantánea ha estado oculta durante más de 130 años y "fue conservada durante su vida por Hugo MacColl, primer capitán del Sevilla FC en 1890, hasta su fallecimiento en 1915".

Según esta investigación el archivo familiar de los MacColl fue depositado en el Lochaber Archive Center, en la localidad escocesa de Fort William. El Área de Historia del Sevilla contactó con esta institución en 2012 y ha estado estudiando "diferentes imágenes y otros documentos desde entonces"... "Hasta que finalmente ha salido a la luz la valiosa fotografía", según relatan los investigadores sevillistas.

El documento gráfico sigue siendo objeto de estudio en estos momentos. Y está datada al menos en su autoría y su localizacioón: fue tomada en Huelva por el fotógrafo malagueño Baldomero Santamaría Moyano a principios de la década de 1890. Falta sólo concretar la fecha.

En la imagen aparece lógicamente el propio Hugo MacColl y también han sido identificados otros protagonistas, tanto del Sevilla como del Huelva Recreation Club y del Riotinto English Club, "entidad que solía reforzar el conjunto de la capital onubense en sus enfrentamientos con el team sevillista".

El diario escocés Dundee Courier & Argus publicó en su edición del día 17 de marzo de 1890 que los jugadores que aparecen en esta foto están "perfectamente equipados para la práctica del fútbol, aunque no de manera uniforme" (“the players presented a motley appearance, all kinds of costumes being in requisition”).

El Sevilla ha pedido al archivo escocés poder difundir esta histórica fotografía y "compartirla con todo el mundo del fútbol, especialmente con todos los sevillistas, que hoy encuentran un nuevo motivo de orgullo para ejercer como tales".