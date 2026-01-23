Marcao se sube al barco de las lesiones de nuevo: rotura del escafoides y posible quirófano

Marcao vuelve al barco del infortunio y de las lesiones. Si el miércoles fue Nianzou el que recayó de su lesión en el bíceps femoral derecho este viernes la noticia ha sido la confirmación de que el brasileño tiene una dolencia de alcance. De tanto alcance que incluso podría requerir quirófano. Así lo confirmó Matías Almeyda en la rueda de prensa previa al partido con el Athletic de este sábado.

El parte médico ofrecido por el Sevilla al informar de la sesión de entrenamiento de este viernes ya advirtió del nuevo inconveniente de Marcao: "Una rotura del escafoides de su pie izquierdo, según indican los servicios médicos del Sevilla FC. El central brasileño queda pendiente de evolución".

En el aire queda cómo será esa evolución. Aunque Almeyda fue más diáfano que la información oficial del club y prácticamente lo descartó durante un buen periodo de tiempo. Un margen temporal que se ampliaría en caso de que la solución fuera el quirófano si no prospera el tratamiento conservador en el pie izquierdo.

El técnico argentino fue franco al ser preguntado por Marcao: "Marcao sufrió un golpe en noviembre, siguió por las ganas de estar, igual que por las ganas de estar se bajó el sueldo. Desde fuera eso no se ve y yo sí se lo valoro. Insistió en entrenar y jugar. Cuando fue expulsado (en el Bernabéu con sanción de seis partidos) decidimos pararlo y apareció esa fractura y va a tener que ser operado". ".

La incertidumbre sobre la enésima lesión de Marcao explica en gran medida por qué el Sevilla rechazó la oferta del CSKA Moscú por Kike Salas. Los cinco millones de fijos que podrían llegar hasta ocho no solucionaban mucho deportivamente porque sólo podría invertir una cuarta parte en fichajes el club. Y Almeyda se quedaría sin el único central zurdo sano de la plantilla y con una zaga muy condicionada por las lesiones.

Esta incidencia también motivará que Gattoni pase a ser central de Sevilla a todos los efectos. Hasta ahora no entraba en las convocatorias porque el comité de dirección esperaba buscarle otra salida en forma de cesión como la que tuvo de año y medio en el River Plate. Marcao le abre hueco ahora al argentino según confirmó también Almeyda.

Marcao dejó atrás este verano su calvario de lesiones musculares. El problema fibrilar que parecía cronificado quedó atrás. Pero ahora le surge esta nueva lesión de carácter traumático en el pie izquierdo. No cayó de pie en el Sevilla... ni mucho menos.