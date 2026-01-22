Oferta por Kike Salas del CSKA Moscú que no convence al Sevilla

Entre cinco y ocho millones de euros, estos con variables, es la cantidad que ha ofrecido el CSKA Moscú por Kike Salas. Pero el Sevilla la rechazó en primera instancia, según avanzó avanzó Canal Sur Radio. En el comité de dirección sevillista, léase José María del Nido Carrasco y Antonio Cordón principalmente, entienden que con cinco millones de euros de fijo no se arregla ningún desaguisado porque la oferta (que podría superar los ocho millones con variables) no llega al umbral mínimo para poder reinvertir en algún fichaje y tampoco deshace el entuerto del déficit presupuestado, que sería de tres millones de euros si se da una venta por el doble de ese fijo.

Lo único que lograría el Sevilla aceptando la marcha de Kike Salas ahora en enero es desnudar aún más la magra zaga que tiene a su disposición Matías Almeyda, con Nianzou en una nueva recaída de su lesión muscular y Azpilicueta que va ya, como el central galo, por la cuarta dolencia fibrilar esta temporada. Eso sin contar el problema de Marcao, que cumplirá el sábado su cuarto partido de sanción desde su expulsión el Bernabéu y que además no da garantías alguna de continuidad física por sus precedentes con las lesiones.

Kike Salas es ahora mismo el único central zurdo que tiene el técnico sevillista. Y en el club confían además en que su proyección vaya a más. Consideran que la oferta, inferior incluso a los seis millones de euros en los que está tasado por la web Transfermarkt, por ejemplo, está muy por debajo de su potencial y de su valor real de mercado a sus 23 años. Y todo pese a que Almeyda no está depositando en el jugador la misma confianza que el club. Cuando ha estado Marcao, el otro central zurdo, siempre jugó el brasileño en lugar del moronense.

El Sevilla ni siquiera ha tenido en cuenta la investigación abierta sobre el futbolista por un presunto caso de apuestas fraudulentas, dado que la baja cantidad de las apuestas realizadas presuntamente en connivencia con dos amigos podría dejar sin efecto real una sanción federativa de peso. Eso ya se verá y mientras dura la causa judicial el futbolista está a pleno rendimiento en el Sevilla, que podría haber optado por una venta y dejar esa patata caliente al club que quisiera hacerse con sus servicios. Pero no ha sido así tampoco.

Sí es cierto que Del Nido Carrasco y Cordón esperan una venta en enero, o al menos antes de junio, para cuadrar las cuentas. O incluso para realizar algún fichaje si llega en tiempo y forma antes del lunes 2 de febrero, día del cierre de la ventana invernal de transferencias. Pero esa oferta tiene que ser sobre un umbral mínimo de entre 10 y 15 millones de euros para que sea efectiva en dos sentidos: realizar algún refuerzo y ajustarse al plan de reestructuración económica. De hecho, por Kike Salas el Sevilla pidió 18 millones de euros...

Agoumé, en este sentido, es el futbolista que cuenta con un mayor potencial de mercado y por ahí es por donde el comité de dirección sevillista espera que haya una propuesta, procedente de la siempre potente Premier League, que cumpla con las expectativas del Sevilla.