La Policía halla en el móvil de Kike Salas pruebas de que apostó ilegalmente a sus propias amonestaciones

La Policía Nacional ha encontrado pruebas de que el jugador del Sevilla FC, Kike Salas, habría apostado de forma ilegal en encuentros en el que él mismo jugaba, lo que supone un delito por apuestas deportivas ilegales. Las investigaciones, según El Confidencial, han revelado mensajes de WhatsApp que demuestran cómo el futbolista coordinaba con amigos apuestas sobre sus propias tarjetas amarillas en partidos de Primera División durante la temporada 2023/24, obteniendo beneficios económicos de estas operaciones irregulares.

Los hechos salieron a la luz tras la detención del jugador el pasado 14 de enero en la ciudad deportiva del Sevilla FC, junto a dos personas de su círculo cercano: César G. y Kevin L. El Centro Nacional Policial por la Integridad en las Apuestas y el Deporte (Cenpida) ha remitido un detallado informe al Juzgado de Instrucción número 1 de Morón de la Frontera que documenta al menos cinco encuentros donde el central habría forzado amonestaciones de manera premeditada. "¿Solo te deja 150 en el Bet?", reclamó Kike Salas. "Sí", respondió su compañero. "¿Límites? Bueno, Betfair es igual, ¿no?", insistió el defensa.

La investigación comenzó tras una alerta de una sala Codere en Morón de la Frontera, donde se detectaron apuestas sospechosas relacionadas con amonestaciones del jugador en el partido Sevilla FC-FC Barcelona del 26 de mayo de 2024, el último de la temporada, pero antes había recibido otras tarjetas ante Las Palmas, el Betis, el Villarreal, el Cádiz y el Athletic Club.

¿Cómo realizaban las apuestas ilegales?

La investigación detalla cómo Kike Salas y sus colaboradores utilizaban perfiles falsos en distintas casas de apuestas como Rank, Codere y Betfair para realizar los pronósticos. El futbolista transfería dinero a sus amigos para que estos realizaran las apuestas, intentando así evadir los controles. Las ganancias documentadas en un solo partido llegaron a alcanzar los 1.347,99 euros tras apostar 560,55 euros en el encuentro Villarreal-Sevilla del 11 de mayo de 2024. "Illo no ha llegado dinero del bet? En plan q no me corre prisa pero ya por estar tranquilos de que haya llegao", llegó a escribirle por Whatsapp a su amigo, César G.

Implicaciones legales y deportivas

El caso ha frustró el traspaso del jugador a la Lazio italiana, que estaba previsto formalizarse el mismo día de su detención. Aunque los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigor del Convenio de Macolín en España (1 de febrero de 2024), Kike Salas se enfrenta a un delito de estafa que podría acarrear hasta 3 años de prisión, aunque existe la posibilidad de evitar la cárcel mediante un acuerdo con las operadoras de apuestas afectadas. El caso podría derivar en sanciones deportivas significativas, como demuestra el precedente del brasileño Lucas Paquetá, quien se enfrenta a una posible inhabilitación de por vida por acciones similares en la Premier League.

¿Cuál es la postura del Sevilla FC?

El club sevillista, que pagaba al jugador 360.000 euros brutos anuales, se encuentra a la espera del desarrollo de las investigaciones y las posibles consecuencias disciplinarias que puedan derivarse del caso.