Las siete amarillas de Kike Salas en ocho partidos

Kike Salas es el enésimo problema que le surge al Sevilla en este frenético comienzo de 2025. El central de Morón de la Frontera está siendo investigado por la Policía Nacional por un presunto delito de amaño en apuestas deportivas por, supuestamente, forzar cartulinas amarillas durante la pasada temporada. De momento, el jugador se encuentra en su casa y en el Sevilla, como ha contado este periódico, confía en la inocencia Kike Salas y espera que quede en algo meramente anecdótico. No obstante, la pasada campaña Kike Salas recibió siete llamativas cartulinas amarillas durante el tramo final de la temporada 2023-24 cuando ya el Sevilla no se jugaba nada, ni la permanencia y ni tampoco la lucha por los puestos de Europa.

El llamativo cambio de amonestaciones de Kike Salas

Un cambio drástico en sus estadísticas. Kike Salas, pese a ser central o lateral izquierdo, no es un jugador que acumule un gran número de cartulinas amarillas. Durante la primera parte de la pasada temporada, donde no tuvo mucho protagonismo, vio tres tarjetas amarillas en doce partidos, además de una cuarta que recibió desde el banquillo ante el Girona. En la segunda parte del curso, con la llegada de Quique Sánchez Flores al Sevilla, Kike Salas ganó mucho protagonismo en la zaga de tres centrales junto a Sergio Ramos y Loïc Badé. El de Morón de la Frontera empezó a acumular encuentros y hasta el 30 de marzo, cuando el conjunto blanquirrojo comienza a sellar la salvación, no recibe ninguna amonestación en ocho partidos saliendo como titular en todos los encuentros.

La segunda parte de la temporada

El sustancial cambio llega a partir de la victoria ante el Getafe en el Coliseum. Kike Salas empieza a recibir cartulinas amarillas en todos los partidos, siete en los ocho partidos que disputa. Getafe, Las Palmas, Betis, Villarreal, Cádiz, Athletic y Barcelona. En estos últimos cuatro el club había conseguido ya la salvación y no se jugaba nada. De hecho, ante el club blaugrana la recibió en la primera mitad, ya que fue retirado al descanso. Un partido donde sólo hubo tres amarillas y una de ellas por protestas. De esa concatenación de encuentros, el único partido no es amonestado es frente al Granada en el Sánchez-Pizjuán, choque que virtualmente salvó al equipo. A partir de ahí la plantilla, con el objetivo conseguido, bajó los brazos.

Recién renovado y con el interés de la Lazio

Esta temporada tan sólo ha recibido tres tarjetas amarillas, empatado con Marcao y Carmona, estando por detrás de jugadores como Badé o Adrià Pedrosa. La situación de Kike Salas está por determinar en el Sevilla, justo cuando se le vinculaba con la Lazio de la Serie A para una posible salida en el mercado invernal. Además, el Sevilla, hace menos de un mes, renovó a Kike Salas hasta el próximo mes de junio de 2029, por cuatro temporadas y media más. Desde la secretaría técnica confían en su potencial como jugador ya que, además, recibió la llamada de la selección española sub 21 el pasado mes de noviembre.