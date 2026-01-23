Un enrarecido e imperioso 'Fuenteovejuna': del giro del sevillismo al giro táctico

Cinco puntos hay en la clasificación de la Liga entre el octavo, el Elche con 24 puntos como el Athletic, décimo, y el decimoctavo y primer puesto de descenso, el Alavés con 19. En medio de esos dos extremos de la angustia clasificatoria está el Sevilla, decimocuarto con 21 puntos. Así está el fútbol español. Al equipo de Matías Almeyda le vino estupendamente la remontada del equipo de Ernesto Valverde el miércoles en Bérgamo, donde se impuso por 2-3 gracias a un rato de inspiración de Robert Navarro. El miércoles próximo se juega su futuro en la Champions. Debe morder el Sevilla este sábado.

El Sevilla y el sevillismo han de conjurarse en pro de un triunfo que rompa el nefasto inicio del año 2026 en Nervión, con dos derrotas dolorosísimas frente al Levante y el Celta. El Ramón Sánchez-Pizjuán, el mismo escenario en el que el Sevilla sólo ganó cuatro partidos en 2025 marcando un baldón feísimo en la historia del club, aparece de nuevo como el gran inconveniente, porque parece que el equipo de Almeyda está más cómodo, tampoco mucho más, lejos del calor de su gente. Sin embargo, incluso el sevillismo ha reaccionado después del amago esperpéntico de dejar vacío el estadio en la primera mitad. Es hora de la comunión y no de las algaradas esquizofrénicas.

Por supuesto que el sevillismo está en su pleno derecho de protestar contra los que rigen actualmente los destinos del club. Y así lo hará con otra manifestación previa como las que ya se vieron desde el final de la temporada 2023-24 y en varias fases de la campaña 2024-25. Pero las justificadísimas protestas serán antes del encuentro. Luego el desarrollo del partido inyectará veneno o azúcar en los cánticos. Desde luego, los que se oyeron al final del encuentro contra el Celta fueron de dudoso gusto y hasta inoportunos. No todo está justificado a la hora de señalar al principal culpable del embrollo y desear la muerte de alguien es execrable. Y desde luego que llamar mercenarios a estos jugadores puede resultar hasta un halago excesivo, porque de buenos mercenarios está llena la historia de gloria del club de Nervión. ¡Más mercenarios y menos canteranos!, dirá alguno cargadísimo de razón. Pero no hay más cera que la que arde.

Entre la cera que debe arder está la de los dos nigerianos que volverán a pisar el césped de Nervión después de más de un mes fuera con motivo de una Copa de África que, sobre todo en el caso del delantero, les ha dado confianza. El último concurso de Akor Adams y Ejuke en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue el 14 de diciembre, en la goleada sobre el Oviedo con protagonismo de ambos.

En Elche, Akor Adams tuvo que salir al rescate de un equipo que sigue adoleciendo de una falta alarmante de gol. Fue como una promesa de que ha vuelto para salvar a un necesitadísimo Sevilla, en el que ya se ha convertido en su máximo goleador y asistente, con sus limitaciones técnicas y apenas cinco tantos y dos pases de gol. Tal es la escasez ofensiva de esta plantilla, de este sistema de juego. El único que se acerca en dígitos a esos buenos números ofensivos es Rubén Vargas (tres goles y cuatro asistencias), pero sigue lesionado tras su recaída. Por ello Almeyda tendrá que explotar el gran momento de forma del nigeriano, que hizo dos goles y dio dos pases de gol en la Copa de África antes de sus dos tantos en Elche.

¿Pero le bastará al Sevilla la vuelta de Akor Adams? Contra el Oviedo, su último encuentro en casa, formó en ataque con Alexis, ahora renqueante y motivo de duda. Quizá sea la hora de que Almeyda arriesgue y apueste por la doble punta con Isaac y Akor. El Sevilla tendrá bajas importantes como la de Mendy, pero el Athletic también arrastra las suyas y además en la Champions ha cobrado vida y se jugará su continuidad en el torneo el miércoles contra el Sporting luso. Como para no realizar un homenaje a Lope de Vega con un doble Fuenteovejuna, todos a una. Contra la directiva, fuera del estadio; y ya dentro, contra el sino negativo. Es hora de sacudir, con ritmo y brío, la negatividad. Y un triunfo sería el hecho esperado más trascendente para ello.