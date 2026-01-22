El Sevilla y el Athletic, entre jugadores de baja por lesión y sanción y futbolistas recuperados

El Sevilla y el Athletic afrontan el duelo de este sábado con algunas bajas confirmadas, varias dudas y algunos futbolistas recuperados. Matías Almeyda, que el miércoles tuvo por distintos motivos hasta diez bajas en la sesión preparatoria, este jueves ya contó en el trabajo del grupo con el centrocampista suizo Djibril Sow y los delanteros nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke. No podrá contar con Mendy por sanción y entre las dudas está la de Alexis.

Ernesto Valverde vio cómo este jueves se unían al grupo de entrenamiento en Lezama tres futbolistas que causaron baja en la Champions contra el Atalanta (2-3): Yuri Berchiche, Berenguer y Nico Williams. Los tres podrían estar disponibles este sábado en Nervión, donde es baja segura Guruzeta y Lekue, expulsados en Mallorca.

En la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, el Sevilla completó este jueves una nueva sesión de entrenamiento para preparar el partido frente al el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, para el que Almeyda podrá contar con los tres jugadores susodichos.

Los nigerianos al rescate

Akor Adams y Ejuke habían tenido dos días de descanso tras disputar la Copa de África con Nigeria y Sow también tenía permiso del club para ausentarse en la sesión del miércoles, en su caso por motivos personales, según informó el Sevilla.

Siguen fuera de la dinámica del grupo por diversas mermas médicas Azpilicueta, Nianzou -recayó de su lesión muscular en Elche-, Marcao -que cumplirá su cuarto partido de sanción además-, Alexis, Januzaj, Rubén Vargas y Alfon.

Almeyda esperaba que Alexis pudiera jugar al menos un rato en Elche, porque sólo sufrió una contusión en la cadera en un entrenamiento. Pero no pudo hacerlo. Es la principal duda en el Sevilla, el resto de lesionados está descartado, así como Mendy, quien en Elche vio la quinta tarjeta amarilla.

Recuperaciones en Lezama

Nico Williams y Yuri Berchiche no viajaron a Bérgamo por sendas sobrecargas musculares y Berenguer debido al dolor recurrente en el primer dedo del pie derecho que le afecta desde mediados de septiembre.

En el primer cuarto de hora de entrenamiento en Lezama abierto a los medios de comunicación los tres futbolistas se entrenaron con el grupo de suplentes en Bérgamo mientras que los titulares completaban la habitual sesión de recuperación post-partido en las instalaciones interiores.

También se vio en ese grupo a Aymeric Laporte. El central internacional se encuentra en la última fase de recuperación de la lesión muscular de carácter severo en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le mantiene fuera del equipo desde el 6 de diciembre.

A la espera de la evolución de Nico Williams, Yuri y Berenguer, Valverde cuenta para el Sánchez-Pizjuán con las bajas seguras de los sancionados Guruzeta y Lekue y los lesionados Laporte, Iñaki Williams, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz.