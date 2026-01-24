La muerte de Fernando Huerta, maquinista fallecido en el accidente de Rodalies del pasado martes, ha sido un mazazo para todo el país. Sin embargo, nadie lo ha llorado como su Sevilla Fútbol Club. La entidad nervionense, que ya mostró sus condolencias en redes sociales, ha colocado en su asiento del Ramón Sánchez-Pizjuán una camiseta con su nombre, depositada por su entorno en la previa del duelo que enfrentaba a la entidad nervionense con el Athletic Club de Bilbao.