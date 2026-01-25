El error de apreciación de Pizarro Gómez desde el VAR en el gol anulado al Sevilla

El Sevilla ganó el partido con sufrimiento y agonía y con un sacrificio colectivo que fue reconocido por el sevillismo y Matías Almeyda. Y quizá por esto pase a un segundo plano el gol anulado con 0-0 en el marcador por un error de apreciación del árbitro del VAR y una interpretación sui generis del árbitro de campo: vio falta de Gudelj, que es cierto que va con los tacos arriba.

Iturralde González vio un error claro de Hernández Maeso al anular el que habría sido el 1-0 porque entiende que si pitó falta de Gudelj por juego temerario debió mostrarle tarjeta amarilla y que la jugada no era quizá ni para falta al ser posterior a la acción del autogol.

El VAR ha traído una nueva concepción del fútbol en la que los accidentes y los toques residuales se imponen por la falacia de la imagen congelada. Pero es que hasta revisando la imagen con detenimiento en la sala VOR se producen claros errores de apreciación. En este caso del árbitro de VAR.

Es lo que le sucedió a Pizarro Gómez -árbitro de VAR que ya no ejerce en el césped- desde la comodidad de la sala VOR en la sede de la Federación Española. Confundió a Hernández Maeso al decirle que el golpeo de Gudelj sobre Paredes -que fue quien metió el autogol en su intento de despeje- fue previo al golpeo de este del balón.

Es decir, lo instó a ver que sin el golpeo del atacante el defensor no se habría marcado en propia puerta. Y no fue así. Paredes le dio mal al balón y mientras este ya se dirigía hacia la portería recibió el golpe de Gudelj, que llegó tarde al intento de remate. ¿Suficiente para pitar falta? ¿Juego temerario? ¿Amonestación? Ahí sí hay debate. Y parece juego peligroso.

Al menos la RFEF ofrece la oportunidad de escuchar los diálogos de los árbitros. Y estos son muy esclarecedores. A veces para bien y otras para mal. En este caso queda claro que Pizarro Gómez cree que Gudelj golpea a Paredes y que éste al recibir ese golpe mete el balón en su portería. Y las imágenes lo desdicen. Pero con su visión condicionó la de Hernández Maeso.

"Te recomiendo una revisión para que valores cancelar el gol concedido al Sevilla", le empieza diciendo el colegiado madrileño al extremeño. "Te voy a mostrar cómo Gudelj en ningún momento toca el balón, sino que es el defensor, y previamente hay un impacto con los tacos de Gudelj sobre la pierna del defensor. A partir de ahí valoras", continúa.

Hernández Maeso ve la jugada y dice: "Mi sensación en el campo era que metía el gol Gudelj. Gudelj no toca el balón en ningún momento, por lo tanto no tengo ninguna duda de que es falta de Gudelj. Nunca juega el balón y le golpea en la bota", replica el extremeño, que sí aprecia perfectamente la sucesión de la jugada y entiende que es falta del atacante pese a que el golpeo se produce después del golpeo del balón del defensor. ¿Eso es para anular un gol? Ahí está el debate.

Según Iturralde González, ex árbitro y ahora comentarista de jugadas polémicas en la Ser, no se puede anular ese gol porque el golpeo de Gudelj es posterior al momento del golpeo del balón de Paredes.

"Os explico muy fácil por qué no lo puede anular", argumenta Iturralde. "¿Amonesta a Gudelj? No, ¿verdad? Si lo hubiera amonestado estaríamos hablando de una acción temeraria y tendría que anular. Pero esta no se puede anular porque el que despeja para atrás es Paredes y el golpeo es residual. El balón ya ha salido de Paredes y Gudelj le golpea (...). La única posibilidad de falta es que fuera temeraria y tendría que haber amonestado. Si dice que es imprudente, es gol".

Con el VAR se pitan esos contactos pese a que no tengan influencia directa en la jugada. Sin VAR habría sido gol y no se habría pitado el penalti por manos de Yuri que posibilitó el 2-1 y el triunfo del Sevilla, en otra jugada de las que ahora se sancionan y antes no por la intervención del VAR. El fútbol y sus criterios reglamentarios han cambiado con la tecnología. Algunos lo ven para bien... y otros no tanto.