El riesgo de la caída de un muro suspende los trenes entre Arahal y Marchena

El servicio ferroviario de Media Distancia que une Sevilla con Málaga permanece interrumpido este domingo en el tramo que discurre entre Arahal y Marchena debido al riesgo de derrumbe de una estructura. La suspensión afecta a todos los convoyes que transitan por este corredor de la provincia sevillana.

Adif ha confirmado la detección de un riesgo inminente de caída de un muro sobre la plataforma ferroviaria. Los servicios técnicos de la entidad gestora de infraestructuras han determinado que la situación no permite garantizar la seguridad de la circulación, motivo por el cual se ha procedido a suspender el tráfico de forma indefinida hasta completar las labores de consolidación o reparación necesarias en la zona afectada.

Plan de transporte alternativo en marcha

Para minimizar el impacto en los desplazamientos, Renfe ha puesto en funcionamiento un Plan Alternativo de Transporte. Los pasajeros de los servicios de Media Distancia realizarán el trayecto en autobús entre las estaciones de Dos Hermanas y Málaga, en ambas direcciones, mientras persista la incidencia en la infraestructura.

Restricciones en el servicio sustitutorio

La operadora ferroviaria ha advertido que, durante la vigencia de esta medida excepcional, no estará permitido el acceso con bicicletas ni mascotas a los autobuses habilitados. Esta limitación responde a las características propias del transporte por carretera contratado para garantizar la movilidad de los viajeros.

Sin previsión de restablecimiento del servicio

Hasta el momento, no existe una estimación sobre cuándo se recuperará la normalidad en este tramo de la línea. La reapertura del servicio ferroviario dependerá directamente de la evolución de los trabajos de aseguramiento del muro y de las comprobaciones técnicas que certifiquen que la infraestructura reúne las condiciones de seguridad exigidas para la circulación de trenes.