Cortes de tráfico y desvíos de viernes a domingo por el Medio Maratón de Sevilla 2026

Tussam ajusta líneas y ofrece viaje gratis a corredores y voluntariado el domingo; salida hacia La Palmera y cortes en Paseo de las Delicias
Este es el nuevo recorrido del Medio Maratón Sevilla 2026
La Media Maratón de Sevilla celebra este domingo su 31ª edición y provoca cortes de tráfico desde este viernes, con afecciones más intensas durante la jornada de la prueba. La carrera reúne a 20.000 corredores, una cifra con la que bate su propio récord histórico, y el dispositivo previsto incluye también cambios en el transporte público.
Según la planificación, los cortes más prolongados se concentrarán en el entorno de la salida y la meta, en el Paseo de las Delicias. Desde la tarde del viernes y hasta las 20.00 horas del domingo, quedará totalmente cortada al tráfico la zona comprendida entre la Glorieta de Los Marineros y el pabellón de México, debido a las labores de montaje y desmontaje.
A partir del sábado, las restricciones se irán ampliando a otras avenidas principales y, el domingo, se intensificarán de forma progresiva a lo largo de los 21.097 metros del recorrido. Además, como novedad, la salida será en dirección a la Palmera.
Cortes prolongados en el Paseo de las Delicias
El cierre más extendido en el tiempo se establece en el Paseo de las Delicias, con el corte total desde la tarde del viernes hasta las 20:00 del domingo entre la Glorieta de Los Marineros y el pabellón de México. La medida responde a la operativa de montaje y desmontaje vinculada a los puntos de salida y meta.
Restricciones desde el sábado en varias avenidas
Las limitaciones al tráfico no se quedarán solo en Delicias. Desde el sábado, el dispositivo contempla el corte de varios tramos en:
- Las Razas
- Molini
- La Palmera
- La Guardia Civil
- José María y Moreno Galván
El domingo, cortes progresivos con la salida a las 9.00
El día de la carrera, la salida se producirá a las 9:00 horas en el Paseo de las Delicias. A partir de ese momento, las limitaciones se incrementarán de manera progresiva a lo largo del recorrido completo, que suma 21.097 metros, coincidiendo con el avance del pelotón.
Estacionamientos afectados desde esta tarde
Además de los cortes de tráfico, también habrá impacto en el aparcamiento en la vía pública. Los estacionamientos se verán afectados “desde esta misma tarde”, ya que la organización ha reservado la zona destinada a aparcamiento en gran parte de las calles anteriormente mencionadas.
Cambios en Tussam y servicio gratuito para participantes y voluntariado
El transporte público también se ve condicionado. El dispositivo de movilidad organizado por el Ayuntamiento prevé modificaciones en varias líneas de Tussam. En concreto, durante la prueba —fundamentalmente en horario de mañana— dejarán de prestar servicio:
- El Tranvía
- Las líneas circulares C1, C2, C3, C4 y C5
- Las líneas 14, 40, 41 y 43
También sufrirán limitaciones los autobuses con parada en las zonas de salida y llegada, los que paran en Ponce de León (27 y 32) y las líneas que tienen terminal en Antonio Martelo, Santa Justa, San Bernardo o La Macarena.
El resto de líneas mantendrán horarios y recorridos habituales, aunque la mayoría registrará desvíos puntuales o retenciones coincidiendo con el paso de los corredores. Además, el domingo por la mañana el servicio será gratuito para los participantes y voluntarios en los autobuses urbanos.
Así es el recorrido del Medio Maratón de Sevilla 2026
- Salida: Paseo de las Delicias
- Km. 1: Paseo de las Delicias, Glorieta de Méjico, Avenida de la Palmera
- Km. 2: Avenida de la Palmera, Calle Francisco Murillo, Avenida Manuel Siurot
- Km. 3: Avenida Manuel Siurot y Glorieta de Eritaña
- Km. 4: Avenida de la Borbolla, Glorieta Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans
- Km. 5: Calle Juan de Mata Carriazo, Calle José María Moreno Galván, Calle Juan Antonio Cavestany
- Km. 6: Calle Juan Antonio Cavestany, Glorieta Julián Besteiro, Avenida José Laguillo
- Km. 7: Avenida María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Calle Muñoz León
- Km. 8: Calle Muñoz León, Parlamento de Andalucía, Arco de la Macarena
- Km. 9: Calle Resolana, Glorieta Cayetana Duquesa de Alba, Puente de la Barqueta, Glorieta de Isla Mágica, Calle José de Gálvez,
- Km. 10: Glorieta Luis de Lezana, Calle Juan Bautista Muñoz, Calle Américo Vespucio, Calle Américo Vespucio, Glorieta Jesús Manzanares Japón, Camino de los Descubrimientos
- Km. 11: Camino de los Descubrimientos
- Km. 12: Camino de los Descubrimientos, Pasarela de La Cartuja, Torneo
- Km. 13: Torneo, Paso inferior Plaza de Armas, Calle Arjona, Paseo de Cristobal Colón
- Km. 14: Paseo Cristobal Colón, Plaza de Toros de la Maestranza, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Avenida República Argentina
- Km. 15: Avenida República Argentina, Glorieta República Dominicana, Avenida Blas Infante, Glorieta de Carlos Cano
- Km. 16: Avenida Alfredo Kraus, Glorieta Virgen de la Oliva, Calle Virgen de la Oliva, Calle Santa Fe
- Km. 17: Glorieta República Dominicana, Avenida República Argentina, Plaza de Cuba
- Km. 18: Puente de San Telmo, Paseo de las Delicias, Paseo de Cristobal Colón
- Km. 19: Calle Reyes Católicos, Calle San Pablo, Calle Rioja,
- Km. 20: Calle Tetuán, Plaza Nueva, Ayuntamiento de Sevilla, Avenida de la ConstituciónAvenida de la Constitución, Catedral de Sevilla, Puerta de Jerez, Calle San Fernando
- Km. 21: Calle San Fernando, Plaza Don Juan de Austria, Avenida de El Cid, Glorieta San Diego, Avenida de María Luisa, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias
- Meta: Glorieta de las Delicias
