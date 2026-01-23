Cortes de tráfico y desvíos de viernes a domingo por el Medio Maratón de Sevilla 2026

La Media Maratón de Sevilla celebra este domingo su 31ª edición y provoca cortes de tráfico desde este viernes, con afecciones más intensas durante la jornada de la prueba. La carrera reúne a 20.000 corredores, una cifra con la que bate su propio récord histórico, y el dispositivo previsto incluye también cambios en el transporte público.

Según la planificación, los cortes más prolongados se concentrarán en el entorno de la salida y la meta, en el Paseo de las Delicias. Desde la tarde del viernes y hasta las 20.00 horas del domingo, quedará totalmente cortada al tráfico la zona comprendida entre la Glorieta de Los Marineros y el pabellón de México, debido a las labores de montaje y desmontaje.

A partir del sábado, las restricciones se irán ampliando a otras avenidas principales y, el domingo, se intensificarán de forma progresiva a lo largo de los 21.097 metros del recorrido. Además, como novedad, la salida será en dirección a la Palmera.

Cortes prolongados en el Paseo de las Delicias

El cierre más extendido en el tiempo se establece en el Paseo de las Delicias, con el corte total desde la tarde del viernes hasta las 20:00 del domingo entre la Glorieta de Los Marineros y el pabellón de México. La medida responde a la operativa de montaje y desmontaje vinculada a los puntos de salida y meta.

Recorrido Medio Maratón 2026 / Departamento de Infografía

Restricciones desde el sábado en varias avenidas

Las limitaciones al tráfico no se quedarán solo en Delicias. Desde el sábado, el dispositivo contempla el corte de varios tramos en:

Las Razas

Molini

La Palmera

La Guardia Civil

José María y Moreno Galván

El domingo, cortes progresivos con la salida a las 9.00

El día de la carrera, la salida se producirá a las 9:00 horas en el Paseo de las Delicias. A partir de ese momento, las limitaciones se incrementarán de manera progresiva a lo largo del recorrido completo, que suma 21.097 metros, coincidiendo con el avance del pelotón.

Estacionamientos afectados desde esta tarde

Además de los cortes de tráfico, también habrá impacto en el aparcamiento en la vía pública. Los estacionamientos se verán afectados “desde esta misma tarde”, ya que la organización ha reservado la zona destinada a aparcamiento en gran parte de las calles anteriormente mencionadas.

Cambios en Tussam y servicio gratuito para participantes y voluntariado

El transporte público también se ve condicionado. El dispositivo de movilidad organizado por el Ayuntamiento prevé modificaciones en varias líneas de Tussam. En concreto, durante la prueba —fundamentalmente en horario de mañana— dejarán de prestar servicio:

El Tranvía

Las líneas circulares C1, C2, C3, C4 y C5

Las líneas 14, 40, 41 y 43

También sufrirán limitaciones los autobuses con parada en las zonas de salida y llegada, los que paran en Ponce de León (27 y 32) y las líneas que tienen terminal en Antonio Martelo, Santa Justa, San Bernardo o La Macarena.

El resto de líneas mantendrán horarios y recorridos habituales, aunque la mayoría registrará desvíos puntuales o retenciones coincidiendo con el paso de los corredores. Además, el domingo por la mañana el servicio será gratuito para los participantes y voluntarios en los autobuses urbanos.

Así es el recorrido del Medio Maratón de Sevilla 2026