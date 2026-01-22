Lista completa de nominados a los Oscar 2026
Una batalla tras otra, Marty Supreme y Sinners encabezan las nominaciones, con presencia española gracias a Sirat.
La española 'Sirat', nominada a dos Oscar
Los nominados a los Premios Oscar 2026 han sido anunciados este jueves en un acto celebrado en el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles, marcando el inicio oficial de la carrera hacia la gala más prestigiosa del cine mundial.
La lista de candidaturas dibuja un año especialmente competitivo, con Una batalla tras otra, Marty Supreme y Sinners liderando las nominaciones y consolidándose como las grandes favoritas de la temporada. Entre las sorpresas más celebradas del anuncio destaca la presencia española. Sirat ha logrado abrirse paso en la carrera internacional al obtener la nominación a Mejor Película Internacional, además de una destacada candidatura a Mejor Sonido.
Mejor película
Una batalla tras otra
Hamnet
Frankenstein
Marty Supreme
Sinners
Bugonia
F1
El Agente Secreto
Valor Sentimental
Train Dreams
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
Chloé Zhao por Hamnet
Josh Safdie por Marty Supreme
Ryan Coogler por Sinners
Joachim Trier por Valor sentimental
Mejor actor
Timothée Chalamet por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra
Michael B. Jordan por Sinners
Ethan Hawke por Blue Moon
Wagner Moura por El agente secreto
Mejor actriz
Jessie Buckley por Hamnet
Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
Kate Hudson por Cancion para dos
Renate Reinsve por Valor sentimental
Emma Stone por Bugonia
Mejor actor de reparto
Stellan Skarsgård por Valor sentimental
Sean Penn por Una batalla tras otra
Jacob Elordi por Frankenstein
Benicio del Toro por Una batalla tras otra
Delroy Lindo por Sinners
Mejor actriz de reparto
Teyana Taylor por Una batalla tras otra
Elle Fanning por Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
Wunmi Mosaku por Sinners
Amy Madigan por Weapons
Mejor guion original
Valor sentimental
Sinners
Marty Supreme
Un simple accidente
Blue Moon
Mejor guion adaptado
Una batalla tras otra
Hamnet
Frankenstein
Train Dreams
Bugonia
Mejor casting
Una batalla tras otra
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
The Secret Agent
Mejor película internacional
The Secret Agent
Un simple accidente
Valor Sentimental
Sirat
La voz de Hind Rajab
Mejor fotografía
Frankenstein
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Sinners
Train Dreams
Mejor montaje
F1
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Valor Sentimental
Sinners
Mejor banda sonora
Bugonia
Hamnet
Una batalla tras otra
Sinners
Frankenstein
Mejor canción original
Dear Me de Diane Warren: Relentless
Golden de Kpop Demon Hunters
I Lied To You de Sinners
Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi!
Train Dreams de Train Dreams
Mejor sonido
F1
Frankenstein
Una batalla tras otra
Sinners
Sirat
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Sinners
Mejor vestuario
Avatar. Fuego y Cenizas
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Mejor maquillaje y peluquería
Frankestein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
La hermanastra fea
Mejor efectos visuales
Avatar: fuego y cenizas
F1
Jurassic World: Renace
A través del fuego
Sinners
Mejor película de animación
Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
Mejor película documental
The Alabama Solution
Come See Me In The Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Mejor corto de animación
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor corto de ficción
Butcher Stain
A Friend Of Dorothy
Jane Austen Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Mejor corto documental
All The Empty Rooms
Armed Only With A Camera
Children No More
The Devil Is Busy
Perfectly A Strangeness
