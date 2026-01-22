Lista completa de nominados a los Oscar 2026

Los nominados a los Premios Oscar 2026 han sido anunciados este jueves en un acto celebrado en el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles, marcando el inicio oficial de la carrera hacia la gala más prestigiosa del cine mundial.

La lista de candidaturas dibuja un año especialmente competitivo, con Una batalla tras otra, Marty Supreme y Sinners liderando las nominaciones y consolidándose como las grandes favoritas de la temporada. Entre las sorpresas más celebradas del anuncio destaca la presencia española. Sirat ha logrado abrirse paso en la carrera internacional al obtener la nominación a Mejor Película Internacional, además de una destacada candidatura a Mejor Sonido.

Mejor película

Una batalla tras otra

Hamnet

Frankenstein

Marty Supreme

Sinners

Bugonia

F1

El Agente Secreto

Valor Sentimental

Train Dreams

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Chloé Zhao por Hamnet

Josh Safdie por Marty Supreme

Ryan Coogler por Sinners

Joachim Trier por Valor sentimental

Mejor actor

Timothée Chalamet por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra

Michael B. Jordan por Sinners

Ethan Hawke por Blue Moon

Wagner Moura por El agente secreto

Mejor actriz

Jessie Buckley por Hamnet

Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

Kate Hudson por Cancion para dos

Renate Reinsve por Valor sentimental

Emma Stone por Bugonia

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgård por Valor sentimental

Sean Penn por Una batalla tras otra

Jacob Elordi por Frankenstein

Benicio del Toro por Una batalla tras otra

Delroy Lindo por Sinners

Mejor actriz de reparto

Teyana Taylor por Una batalla tras otra

Elle Fanning por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental

Wunmi Mosaku por Sinners

Amy Madigan por Weapons

Mejor guion original

Valor sentimental

Sinners

Marty Supreme

Un simple accidente

Blue Moon

Mejor guion adaptado

Una batalla tras otra

Hamnet

Frankenstein

Train Dreams

Bugonia

Mejor casting

Una batalla tras otra

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

The Secret Agent

Mejor película internacional

The Secret Agent

Un simple accidente

Valor Sentimental

Sirat

La voz de Hind Rajab

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Train Dreams

Mejor montaje

F1

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor Sentimental

Sinners

Mejor banda sonora

Bugonia

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners

Frankenstein

Mejor canción original

Dear Me de Diane Warren: Relentless

Golden de Kpop Demon Hunters

I Lied To You de Sinners

Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi!

Train Dreams de Train Dreams

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Sinners

Sirat

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor vestuario

Avatar. Fuego y Cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor maquillaje y peluquería

Frankestein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejor efectos visuales

Avatar: fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Renace

A través del fuego

Sinners

Mejor película de animación

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor película documental

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor corto de animación

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor corto de ficción

Butcher Stain

A Friend Of Dorothy

Jane Austen Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor corto documental

All The Empty Rooms

Armed Only With A Camera

Children No More

The Devil Is Busy

Perfectly A Strangeness