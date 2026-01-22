La Feria de Sevilla tendrá una copia en Madrid: más de 50.000 euros por una caseta y pulseras de pago en una edición más corta de lo previsto

La Feria de Abril tendrá su homóloga en Madrid este 2026. Madrilucía se promociona ya como "la primera gran feria andaluza en Madrid", un evento que busca acercar el espíritu y la estética de la Feria de Sevilla tanto a madrileños como a sus visitantes. Farolillos, casetas y moda flamenca tendrán su sede permanente en un recinto de más de 200.000 metros cuadrados en el barrio de Villaverde. Frente a los 20 días de duración anunciados en un inicio por la organización, la web oficial del evento se ha actualizado con un impreciso "desde el 13 de mayo".

El proyecto tiene su origen en una iniciativa impulsada hace 40 años por Francisco de Paula López, un sevillano emigrado en la capital. Madrilucía llenó de carruajes y volantes lugares como la Puerta de Alcalá, Gran Vía o el Paseo de la Castellana a lo largo de nueve ediciones, con el propósito de desmontar la imagen estereotípica de los andaluces. Además, el evento sirvió como estrategia para aupar la candidatura de Sevilla como sede de la Exposición Universal de 1992. Ahora, la nueva organización se ha propuesta adaptar la fiesta al siglo XXI.

Madrilucía se inaugurará el próximo 9 de mayo, coincidiendo con la festividad de la Almudena y en vísperas de San Isidro. El evento cambiará el albero por el césped artificial del Iberdrola Music —el mismo recinto en que se celebra el MadCool—, con capacidad para más de 100.000 personas. Los visitantes podrán disfrutar de miércoles a domingo de espectáculos de cante, toque y baile flamenco, desfiles de alta costura, espectáculos de caballos y zona de atracciones. El pago de la mayor parte de estas actividades se realizará a través de pulseras 'cashless', como en los festivales de música.

Este particular 'Real' contará asimismo con food trucks que ofrecerán algunas de las tapas típicas andaluzas como pescaíto frito, salmorejo o papas aliñás. Madrilucía alojará asimismo más de 400 casetas de estilo tradicional con cátering, música en directo y aseos "con servicio de limpieza continuo", que ya pueden reservarse a través de la web oficial del evento.

Solo es posible reservar para dos semanas

La organización ofrece a entidades y particulares tres tipos de casetas, con diferentes rangos de diseño. Los precios parten de los 55.000€ por módulo a la semana, antes de impuestos, y se elevan hasta los 59.000€ en el caso de las más exclusivas. Para poder formalizar la reserva, que se atenderán por orden de llegada, es necesario abonar 1.000€ que dan derecho a disfrutar de un módulo durante cinco días.

En un inicio la celebración de Madrilucía iba a extenderse hasta el 7 de junio, pero en el momento de redactar este artículo solo es posible reservar caseta hasta el 24 de mayo. El tamaño máximo que puede tener una caseta es de 300 metros cuadrados, para las que el precio final asciende a un mínimo de 165.000 euros, 3.000 por adelantado.

Los interesados también tienen la opción de hacerse socio de la caseta club de Madrilucía, que les dará derecho a pulseras de acceso continuo durante los primeros 5 días y les permitirá asistir a una programación exclusiva. El precio de este pase especial es de 2.000 euros por socio.

"Los baños en la Feria son un deporte de riesgo, punto a favor para Madrilucía"

Algunas voces populares de Sevilla no han tardado en sumarse a las críticas hacia Madrilucía. Entre ellas destaca el creador de contenido Malacara (@malcara_sev), que ha reaccionado a la iniciativa con un vídeo lleno de sarcasmo: "Madrilucía se lleva la Feria de Sevilla a Madrid, lo que la convierte automáticamente en la mejor feria de España".

El influencer ha destacado las diferencias con la Feria auténtica, como la sustitución del albero por césped artificial. "Así entre rebujito y rebujito, el personal podrá echarse una pachanguita con la corbata o el traje de gitana", bromea. Por otro lado, Madrilucía desplegará más de 1.000 servicios con servicio de limpieza continuado repartidos en 30 módulos a lo largo del recinto. "Lo que sí sé es que los baños de la Feria de Sevilla son un deporte de riesgo, así que otro punto positivo para Madrilucía", ironiza.

Malacara también ha aludido a la duración inicialmente prevista de 20 días. "Madrilucía es objetivamente mejor que la Feria de Sevilla, ¡por lo que no tendrán que venir!", concluye.