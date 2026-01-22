Estos son los trenes de alta velocidad en servicio entre Sevilla y Madrid

El accidente ferroviario registrado en Adamuz, Córdoba, ha interrumpido la circulación habitual de trenes entre Madrid y Sevilla. Mientras continúan los trabajos de reparación en la infraestructura dañada, los viajeros disponen de varias opciones operativas para mantener sus desplazamientos entre ambas ciudades. Renfe ha implementado un servicio especial que combina alta velocidad con transporte por carretera.

La compañía ferroviaria ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte coordinado que permite mantener la conexión entre las dos capitales. Este servicio combina trayectos en tren de alta velocidad con un trasbordo en autobús en el tramo afectado por el siniestro. Los pasajeros pueden adquirir un billete único sin necesidad de gestionar por separado cada parte del viaje, lo que facilita considerablemente la logística del desplazamiento.

Aunque el tiempo total de viaje se incrementa respecto a la situación habitual, el sistema garantiza la continuidad del trayecto y ofrece asistencia durante los transbordos. La duración aproximada del recorrido completo supera las cuatro horas, frente a las dos horas y media habituales en condiciones normales de circulación del AVE directo.

Servicios especiales de Renfe entre Madrid y Sevilla

Los horarios especiales establecidos desde Madrid Puerta de Atocha hasta Sevilla-Santa Justa operan a las 7:00, 11:00, 15:00 y 19:00 horas. En sentido inverso, desde Sevilla-Santa Justa hacia Madrid Puerta de Atocha, los trenes especiales salen a las 6:03, 9:55, 14:01 y 18:03 horas. Esta programación busca mantener una frecuencia similar a la que existía antes del accidente, aunque con un número reducido de servicios diarios.

El sistema de trasbordo está organizado de manera que Renfe coordina los autobuses en las estaciones correspondientes, minimizando los tiempos de espera y facilitando el tránsito de pasajeros y equipajes. El personal de la compañía ferroviaria está presente en los puntos de trasbordo para orientar a los viajeros.

Iryo y Ouigo cancelan sus servicios con Sevilla

Debido al accidente, todos los servicios desde Madrid-Atocha al Corredor Sur de la compañía Iryo se han cancelado, sin previsión de reanudación, según informa la compañía. Iryo ha procedido a la cancelación y devolución automática de todos los billetes afectados.

Uno de los trenes implicados en el accidente de Adamuz es un Iryo. Éste descarriló y los últimos vagones invadieron las vías del sentido contrario segundos antes que pasara un tren Alvia, provocando el trágico suceso.

La compañía Ouigo también informa en su web de la suspensión de las circulaciones en el Corredor Sur "por causas de fuerza mayor, hasta nuevo aviso".

Qué es el corredor ferroviario Madrid-Sevilla

El corredor ferroviario entre Madrid y Sevilla fue el primero de alta velocidad inaugurado en España, en 1992, coincidiendo con la Exposición Universal de Sevilla. Esta línea supuso una revolución en el transporte de pasajeros entre ambas ciudades, reduciendo el tiempo de viaje desde más de seis horas a aproximadamente dos horas y media.

La infraestructura atraviesa las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla, constituyendo uno de los ejes vertebradores del transporte en España. Anualmente transporta millones de pasajeros y resulta fundamental tanto para desplazamientos de ocio como profesionales.

El tramo afectado por el accidente de Adamuz se encuentra en la provincia de Córdoba, una zona que forma parte del recorrido original de esta histórica línea de alta velocidad.

¿Cuánto tiempo duran los transbordos en el servicio especial?

Los transbordos entre el tren y el autobús en el servicio especial habilitado por Renfe están programados para minimizar las esperas. El tiempo de trasbordo depende de cada punto de intercambio, pero la compañía ferroviaria coordina los horarios para que la conexión se realice de forma fluida.

Renfe ha dispuesto personal de asistencia en las estaciones donde se realizan los transbordos, facilitando información y ayudando especialmente a personas con movilidad reducida o grupos familiares con menores.

¿Cuándo se restablecerá el servicio normal de trenes?

El plazo de restablecimiento del servicio ferroviario depende directamente de la finalización de los trabajos de reparación en la infraestructura dañada en Adamuz. Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, trabaja en la evaluación de los daños y en la planificación de las obras necesarias.

Hasta que no concluyan estos trabajos y se realicen las pruebas de seguridad correspondientes, se mantendrán los servicios especiales combinados de tren y autobús. Se recomienda a los viajeros consultar regularmente la información actualizada en los canales oficiales de Renfe.