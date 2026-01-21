Cronología del accidente ferroviario en Adamuz según Adif: lo que ocurrió en cada tren

El director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, ha presentado este miércoles una reconstrucción detallada de los hechos ocurridos el domingo 18 de enero en el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Según explicó, la infraestructura había sido revisada de forma completa once días antes del siniestro y los datos disponibles permiten ordenar con bastante precisión lo sucedido a lo largo de la tarde y la noche, aunque existe un punto clave que no puede concretarse con exactitud: el momento exacto de la colisión entre los trenes, al no haberse registrado ninguna comunicación directa en ese instante. La estimación del impacto se apoya en registros técnicos y en una secuencia de avisos posteriores que permiten situarlo en torno a la caída de tensión detectada en el tramo afectado.

Esto es lo ocurrido según Adif:

18:00 – 18:59 | Salida de los trenes

18:10 | El tren Alvia 2384 inicia su recorrido desde Madrid Puerta de Atocha con destino Huelva.

18:40 | El tren Iryo 6189 sale de Málaga en dirección a Madrid.

19:00 – 19:59 | Accidente y primeras comunicaciones

19:43 | Ambos trenes coinciden en el punto donde posteriormente se confirma el accidente, en el tramo de Adamuz. No existe una comunicación directa que permita fijar el momento exacto del choque, pero los registros técnicos sitúan el suceso en este intervalo.

19:43:44 | Se detecta una caída de tensión en ambas vías del tramo afectado, dato que se utiliza como referencia técnica para estimar el instante de la colisión.

19:45:02 | El maquinista del tren Iryo realiza la primera llamada al Centro de Regulación de la Circulación (CRC). Comunica un enganchón con la catenaria que ha afectado al suministro eléctrico del tren. En ese momento no informa de ninguna colisión y el incidente se interpreta inicialmente como un problema eléctrico.

19:46:07 | El CRC recibe una llamada del tren 2181, de Renfe, que circulaba por detrás del Iryo, informando de que se ha quedado detenido sin tensión.

Así ha sido el levantamiento de los trenes tras el accidente ferroviario de Adamuz.

19:48:39 – 19:48:51 | Desde el centro de control se intenta contactar en dos ocasiones con el maquinista del Alvia 2384, sin obtener respuesta.

19:49:33 | Se logra contactar con la interventora del Alvia. Informa de que ha sufrido un golpe en la cabeza y que va a intentar localizar al maquinista. Durante esta llamada se percibe, de fondo, otra comunicación simultánea entre el CRC y el maquinista del Iryo.

19:49:35 | Segunda llamada del maquinista del Iryo. En esta ocasión comunica que el tren ha descarrilado parcialmente, que invade el gálibo de la vía contigua y que existe un pequeño incendio, posiblemente relacionado con el pantógrafo o el arrastre. Solicita el corte de la circulación en sentido Sevilla, que es autorizado. No comunica aún la existencia de una colisión con otro tren.

19:50 | Se activa el protocolo de emergencias. Adif moviliza a protección civil, servicios sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad, personal de mantenimiento y técnicos de energía, además de los recursos de emergencia de las empresas ferroviarias.

20:00 – 20:59 | Gestión de la emergencia

20:15 | El maquinista del tren 2181 comunica que él y otras dos personas van a inspeccionar la vía II, en sentido Madrid–sur.

20:15 (en paralelo) | Se ordena la interrupción total de la circulación en la línea, el retroceso de los trenes a sus estaciones de origen y la constitución del comité de crisis nacional. Desde el Centro de Regulación se coordina también el rescate del tren 2181, detenido sin tensión cerca del lugar del accidente.