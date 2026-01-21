Adif realizó cuatro inspecciones satisfactorias del tramo siniestrado en Adamuz

Adif, la empresa pública encargada de la gestión de la red de alta velocidad, inspeccionó en cuatro ocasiones el tramo de vía siniestrado en Adamuz. La última vez fue el 7 de enero pasado, 11 días antes del accidente entre el tren Iryo y el Alvia que ha causado 43 muertos. Todas fueron satisfactorias, según ha explicado esta tarde el director general de Tráfico de Adif, Ángel García de la Guardia. Este dato tiene un gran interés para la investigación porque no explicaría por qué en la vía hay un trozo de riel roto, un desperfecto que se produjo antes del descarrilamiento del coche número 8 de Iryo y que, a la postre, sacó de la vía al Alvia que viajaba hacia Huelva.

La clave de la investigación se encuentra en ese trozo de riel que está roto en la vía número 1, por la que circulaba el Iryo. Una de las hipótesis es que esa discontinuidad en la vía causó el descarrilamiento del coche número 8. Para ello, se tendría que haber producido antes del accidente y no como consecuencia del impacto. Las muescas que hay en las ruedas de los primeros vagones del Iryo indican que, en efecto, el vacío en la línea ya estaba allí. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado esta tarde que las muescas no sólo están en el tren siniestrado, sino en otros dos de Renfe que pasaron antes. Sin embargo, el ministro sostiene que sería "muy aventurado" concluir que el accidente se debió a un fallo en la infraestructura.

Para avalar esta duda, el ministro y Adif recurren a las cuatro inspecciones anteriores. La última se realizó el 7 de enero en la zona del desvío de Adamuz, fue completa, lo que incluye también la inspección de fisuras en los railes. La anterior, del 21 de noviembre de 2025, abarcó todo el tramo siniestrado, fue una auscultación dinámica, que mide las aceleraciones de los posibles vehículos. El 5 de noviembre hubo una inspección a pie de operarios de Adif, y el 13 de octubre tuvo lugar en la misma recta una auscultación geométrica, que mide peraltes, curvaturas y otros parámetros.