La Guardia Civil identifica a 41 de las 43 víctimas mortales del accidente de Adamuz

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya prácticamente a la totalidad de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. En total, se ha identificado plenamente 41 víctimas de las 43 personas que han fallecido en el accidente ferroviario, tras el último cuerpo recuperado esta mañana en el vagón cafetería del Alvia, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID). Todas las víctimas fallecidas identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil han sido a través de las huellas dactilares.

Con la práctica finalización de la identificación de víctimas, tan sólo quedaría por identificar una última persona así como el último cuerpo hallado en la mañana de este miércoles y del que ya se ha realizado el levantamiento del cadáver y está pendiente de ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Durante esta tarde está previsto que los equipos forenses realicen esta última autopsia. Desde el domingo y hasta hoy a las dos de la tarde se han realizado un total de 43 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario que ha ocurrido en la provincia de Córdoba. A 42 de ellos se les ha practicado la autopsia.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga. Tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento.

Por otra parte, la cifra de denuncias de desapariciones continúa siendo 45 como en el día de ayer. Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.

Así se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las diez de la noche.

Desde el CID, tan sólo pueden informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que pudiera haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son.

El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, conagentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética, permaneciendo actualmente en la zona 24.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, que será reforzado de forma inminente, según ha indicado la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con un juez de refuerzo, un Letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos.