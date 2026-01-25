Un retoque revitalizador y una entrega compensatoria

Isaac y Agoumé acosan a Unai Gómez en un lance del encuentro de este sábado.

Akor Adams ha cambiado el Sevilla. Y no porque sea un grandísimo delantero. Es un futbolista con sus cualidades, aprovechable si el entrenador sabe buscar el modo en que aporte lo más posible al equipo, y, sobre todo, es un goleador. Que fallará, que acertará, que caerá en fuera de juego... pero que logra fijar a los centrales y, en especial, libera a otros futbolistas como su compañero Isaac Romero.

Y Akor Adams ha cambiado a este Sevilla de Almeyda por eso. El argentino retocó la estructura táctica del bloque y con eso le cambió las cartas al Athletic de Valverde. Presionar con dos delanteros le dio al equipo otra visión, incomodó más al rival y, aunque precisaba un reajuste para equilibrar el hecho de defender con un jugador menos –y por eso el equipo redobló el desgaste físico–, acabó dando sus frutos, porque hasta el penalti de Yuri que convirtió el nigeriano en el 2-1 final fue gracias a ese empuje de los dos delanteros, con Isaac peleando por ese balón que si hubiera estado solo en el ataque hubiera sido totalmente inaccesible para su juego defensivo.

Defensa

En el reajuste táctico para ese 5-3-2 que planteó Almeyda, el inicio defensivo fue mucho más eficaz, más potente con además dos delanteros muy físicos. Se corría el riesgo, está claro, una vez el Athletic rebasaba esa primera línea de presión, pues el Sevilla debía plantear su particular partido de duelos con una pieza menos y además sin Batista Mendy. Para ello pobló con un hombre más el pasillo central, obligando a Peque a un sobreesfuerzo que el catalán no rehuyó. Además, Agoumé tenía que adaptarse a otro tipo de rol, más anclado y con menos libertad, lo mismo que el propio Sow. Pero el equipo se entregó. Aparecieron menos espacios que en otros partidos, pero algunos aparecieron, aunque el sistema defensivo supo recomponerse según pasaban los minutos.

Ataque

La presencia de dos puntas muy físicos como Isaac Romero y Akor Adams intimida y libera a otros jugadores, como los de segunda línea. Juanlu percutió –más que Suazo– por la derecha y Peque era el encargado en engarzar líneas y evitar lo que podía suceder con esta disposición táctica, que el equipo se partiera en dos.

El resultado fue que el Sevilla fue más intenso. El rival no salía desde atrás con tantísima facilidad como hacía el Celta en el último partido en casa y, por inercia, en las llegadas el equipo de Almeyda tenía el área más cargada de posibles rematadores.

Virtudes

El corazón del equipo y la entrega que pone es encomiable. Hacía mucho tiempo (dos temporadas y media) que el Sevilla no remontaba un partido en casa. La fe y la unión que ha logrado rescatar Almeyda equilibra la evidente falta de calidad que hay en la plantilla. Eso se ve en los pases y en muchos controles (también en las lesiones).

Talón de Aquiles

Hay situaciones de cierto descontrol fruto del ansia por anticiparse y el celo que se pone en los duelos individuales.