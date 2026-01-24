Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Athletic

Akor Adams celebra de rodillas y mirando al cielo el 2-1.

El Sevilla de Matías Almeyda logró un triunfo muy necesario gracias a un gran trabajo que acaba con una racha de cinco partidos sin ganar entre Copa y Liga (cuatro derrotas y un empate). El leve retoque táctico, con dos delanteros, motivó ciertos cambios y que se necesitara redoblar esfuerzos. Ello compensa la falta de calidad de una plantilla que lo da todo, como lo volvió a demostrar, pero que necesita muchas cosas. Akor Adams volvía a marcar, de penalti, y se volvía a erigir en el hombre decisivo de la tarde en el Sánchez-Pizjuán.

Vlachodimos Fue menos decisivo, pero estuvo casi siempre. Un borrón en una salida en falso que no pasó a mayores.

Carmona Alterna buenas acciones con errores por falta de calidad. Va al máximo, eso sí, y hay veces que bordea el límite.

Gudelj Pese a no ser defensa ni ser Koundé, cuando está él pasan menos cosas que si están Marcao, Nianzou...

Kike Salas Es el mejor central del Sevilla, de muy largo.

Juanlu Trabajo y mucha presencia que se tradujo, entre otras cosas, en la asistencia del 1-1 a Peque.

Agoumé La baja de Batista Mendy le hizo cambiar de terrenos y no estuvo cómodo. Aun así, alternando aciertos y errores, no se le puede reprochar nada.

Sow La nueva disposición táctica del equipo obligaba a un sobreesfuerzo en el centro del campo y parece que lo acusó. Se fue al parecer tocado.

Suazo No estuvo al nivel. Muy fallón, dio muchos balones al rival, aunque sí se vació a nivel físico.

Peque Fue el enganche y acertó además en un buen remata que no era fácil. El gol debe darle confianza.

Isaac Tener a un compañero en el ataque lo mejora. No disfrutó quizá de ocasiones, pero bregó mucho y elevó el nivel. Forzó, además, el penalti del 2-1.

Akor Adams Tuvo un mano a mano muy claro que falló y cayó en fueras de juego, pero peleó mucho y al final le dio la victoria al equipo.

Manu Bueno Ayudó en el pasillo central a tener el balón.

Castrín Sacó bastantes balones del área en la fase final.

Oso No se dejo ver en ataque, aunque tocaba tapar.

Ejuke Intentó estirar el equipo.

Joan Jordán Hizo lo que se le pedía. No se entienden los pitos.