'The Pitt', aquí no hay héroes ni esos superhéroes fachas del cine

R. Scott Gemmill es el productor canadiense que está detrás de la premiada serie de HBO Max The Pitt (que también puede verse en Movistar Plus +, acaba de estrenar su segunda temporada) y que refleja en aguafuerte el trabajo de urgencias en un hospital de carácter público de Estados Unidos. Pongamos que es en Pittsburgh (de ahí el nombre).

El que fuera uno de los creadores de Urgencias lleva el ritmo a tiempo real, una hora de trabajo y vidas por episodio, en el desquicio de la planta baja de ese centro sanitario, atestado de enfermos y accidentados, envueltos entre profesionales desbordados, veteranos y noveles, con la intención de salvar vidas y salir indemnes en lo mental de ese horror. En este caso, cuanto más horror, mejor. Es de las ficciones más desasosegantes porque la cámara toma de la mano al espectador para que le siga a ritmo de camilla por historias, dramas y debates morales y profesionales.

Noah Wyle es el personaje central, un médico de vuelta de todo, que ha visto de todo, y que tiene que dirigir a sus novatos y encarar a sus colegas. The Pitt contagia el estrés de ese rodillo a contrarreloj. Es la cara A de Respira, tan difuminada en su terca irrealidad; la revisión de la propia Urgencias; y la aceleración, que ya es decir, de House, por señalar tres modelos diferentes de hospitales televisados.

El propio drama de la sanidad clasista estadounidense también late en esta ficción. A saber qué se estará viviendo ya en esos sótanos de los parias, donde no hay héroes, ni esos superhéroes del cine tan fachas. Solo supervivientes de un sistema.