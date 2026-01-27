Morante concreta sus dos tardes en la Feria de Abril

El bombazo ya pasó. Morante amarró el pasado miércoles, 21 de enero, su encaje en el abono de la temporada 2026 en la plaza de la Maestranza en las mesas del popular bar Taquilla: cuatro tardes en el abono que podrían sumar una quinta si el torero se encontrara puesto y dispuesto a ocupar el hueco libre que el flamante empresario del coso sevillano, José María Garzón, deja en la Feria de San Miguel que promete ser ampliada una tarde más, iniciándose el jueves 24 de septiembre.

A partir de ahí ya se sabía que el genio cigarrero iba a compartir cartel en la lujosa tarde pascual con Roca Rey, su par más cercano en categoría, y David de Miranda, triunfador de la pasada temporada en el coso del Baratillo. Después del algunas especulaciones se supo que la ganadería elegida para el acontecimiento era la de Garcigrande.

Pero quedaban por ajustar las corridas que Morante iba a estoquear en el grueso del abono abrileño. El diestro cigarrero había apostado desde un primer momento por el hierro de Álvaro Núñez, debutante en la Maestranza, que despachará en unión de Juan Ortega y Víctor Hernández, uno de los toreros revelación de la pasada temporada 2025 que refresca la combinación y cae perfectamente en un cartel que puede marcar la pauta del modus operandi de la campaña que vendrá. Algunas informaciones sitúan esta corrida en la tarde del 16 de abril que es jueves de preferia y segunda jornada de un ciclo continuado que, de esta forma, tendría un comienzo explosivo. Conviene recordar que el abono, después de la corrida de Resurrección, continuaría el fin de semana siguiente -habría corridas viernes, sábado y domingo- dejando el lunes y el martes -13 y 14 de abril- como jornadas de descanso.

La tercera tarde de Morante, segunda en la Feria, contaría con los toros de Hermanos García Jiménez, la casa Matilla, que suelen contar en sus preferencias ganaderas. El cartel, que podría encajar en la fecha del recuperado Lunes de Alumbrado -el 20 de abril- se completaría con los nombres de Borja Jiménez, uno de los grandes triunfadores de la pasada campaña, y el joven diestro toledano Tomás Rufo. Ese ajuste, curiosamente, dejaría el nombre de Morante fuera del grueso de la clásica semana de Farolillos.

Pero hay una cuarta tarde, que ya andaba en boca de los aficionados desde la rueda de prensa que sirvió de declaración de intenciones de José María Garzón. Es la recuperada corrida del Corpus -uno de los objetivos marcados por el gerente de Lances de Futuro- que además del genio cigarrero anunciará a Juan Ortega y Pablo Aguado en una combinación de rabioso sabor hispalense que servirá para levantar una fecha devaluada por el tiempo y los vaievenes de la sociedad. La festividad cae este año en un temprano 4 de junio que podría paliar las altas temperaturas. Para la ocasión se volvería a contar con los toros de los Matilla.

Queda por saber si Morante aceptará el guante lanzado para actuar en la Feria de San Miguel. Su encaje en la temporada sevillana es un hecho pero queda saber aún qué otras plazas, en qué fechas se podrá contemplar a un torero que vuelve sin haberse marchado, sin haber entregado la corona del toreo actual. Pronto habrá más noticias.