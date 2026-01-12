José María Garzón: "Morante volverá a Sevilla cuando él quiera"

José María Garzón, gerente de la empresa Pagés, ha comparecido por primera vez ante los medios de comunicación desde su elección como empresario de la plaza de la Real Maestranza en el hotel Querencia de Sevilla. El flamante gestor expresó su agradecimiento a la Real Maestranza de Sevilla, habló de "sueños cumplidos" y también hizo un expreso reconocimiento a la empresa Pagés por sus 93 años de gestión.

"Estamos con la máxima ilusión y con toda la responsabilidad pero aún estamos aterrizando; hemos entrado en una gran casa y tenemos aún que amueblarla", señaló el empresario recordando que su empresa cumple en 2026 veinte años de existencia que coinciden con su estreno en el coso sevillano.

"Hemos asumido el cien por cien del equipo de Pagés", abrió Garzón antes de referir las líneas principales de su gestión. "Queremos dar un trato muy especial a nuestros clientes y nuestro cliente premium es el abonado; les daremos un 10% de descuento y tendrán otros privilegios, otras experiencias que tendrán sólo el abonado".

A partir de ahí desgranó la lista de novedades, empezando por la creación de un abono joven destinado a los menores de 25 años o la recuperación estelar de la Real Venta de Antequera. "Entre cinco y seis corridas irán allí, que no se usaba desde hace 39 años", explicó el empresario precisando que las corridas estarán disponibles para ser visitadas por los colegios.

Habrá otras novedades como la ampliación de las jornadas de puertas abiertas, la celebración de ubna gala de presentación de los carteles entre el 6 y el 20 de febrero o la recuperación de alguna fecha, con especial mención del día del Corpus desechando por ahora rehabilitar la corrida del 15 de agosto. En la misma línea, Garzón apostó por dejar puestos libres en las novilladas e incluso en las corridas de San Miguel. "Hay que verlo con la Junta de Andalucía", precisó el gerente de Lances de Futuro.

¿Vendrá Morante?

Pero había que hablar de Morante, al que ha visitado en Portugal y en la Huerta de San Antonio de la Puebla del Río. "Sólo estar una tarde con el maestro ya es soñar" explicó el empresario aunque rechazó aventurar cualquier tipo de encaje del genio cigarrero en el abono sevillano, al menos por ahora. "No sé qué posibilidades hay de que Morante vuelva; es una persona que tiene una enfermedad y no podemos apretar, tenemos que respetar las circunstancias de la persona", zanjó el empresario precisando que el torero estará en Sevilla "cuando él quiera".

En el apartado ganadero, José María Garzón confirmó la vuelta de la ganadería de La Quinta después de la traumática salida del pasado año además del debut de la divisa de Álvaro Núñez. También será novedad el retorno de los toros de Puerto de San Lorenzo en un elenco que, en líneas generales, mantendrá la nómina de los últimos tiempos incluyendo hierros emblemáticos como los de Miura, Victorino Martín, Victoriano del Río, Garcigrande, Domingo Hernández, etc...

En cuanto a la estructura del abono, Garzón avanzó que, tras la lujosa apertura del Domingo de Resurrección, el abono proseguirá el fin de semana del 10, 11 y 12 de abril, iniciándose el ciclo continuado de festejo el miércoles 15 de abril. La feria de San Miguel es susceptible de agrandarse por delante y las habituales novilladas de verano tendrán estructura de abono.

En el asunto de la televisión, Garzón apostó por un modelo mixto que combine la vuelta de las cámaras de One Toro con la emisión por Canal Sur que ya se experimentó la temporada pasada. "El tema va por buen camino", apostilló.

