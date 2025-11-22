Fin de la era Pagés: José María Garzón, nuevo empresario de la plaza de la Maestranza

Los rumores eran insistentes pero han sido infundados. Ramón Valencia no seguirá al frente de la plaza de toros de Sevilla. La Real Maestranza de Caballería, propietaria del coso, ha dado un inesperado golpe de timón escogiendo al empresario sevillano José María Garzón para que rija el histórico coso del Baratillo los próximos 5 años. Garzón, gerente de la firma Lances de Futuro, lleva las riendas también de las plazas de Málaga, Córdoba y Santander y se alza ahora como uno de los pesos pesados de la patronal taurina. La decisión del cuerpo nobiliario fulmina una larga relación contractual con la empresa Pagés a la que todos daban por adjudicataria de la plaza algunos años más. No ha sido así. Se trata de un cambio de era.

Será con un nuevo contrato y exclusivamente para la explotación taurina de la plaza. La novedosa batería de condiciones del nuevo marco contractual está adaptada a los usos y posibilidades del recinto en el siglo XXI, en especial su aprovechamiento museístico y turístico y la condición de sede de grandes acontecimientos que se reservaría la corporación nobiliaria.

Así lo ha decidido la junta general de caballeros celebrada este sábado para oficilializar una decisión que, indiscutiblemente, cambia para siempre las líneas de fuerza del toreo.

Marcelo Maestre León, teniente de hermano mayor de la Real Maestranza. / M. G.

Esos mismos condicionantes ya se habían convertido en la piedra de toque del doloroso doble pleito que, ganado en segunda instancia por el cuerpo nobiliario, había enfrentado a los maestrantes y los Pagés.

Conviene subrayar el dato para ubicar el nuevo escenario: el coso sevillano, más allá de su indudable y fundamental uso taurino, se ha erigido en uno de los atractivos turísticos más demandados de la ciudad. La plaza de toros es el tercer momumento más visitado de Sevilla y su museo ha llegado a ser el más frecuentado, por encima incluso del de Bellas Artes. Esos factores tienen reflejo en el nuevo contrato -la Maestranza se reservaría su explotación- y ha sido objeto de los principales tiras y aflojas.

Cuatro generaciones familiares

El actual contrato, subrogado a través de tres generaciones familiares, finaliza el 31 de diciembre clausurando en el mismo envite los parámetros que han regido el matrimonio de conveniencia desde que el empresario catalán Eduardo Pagés, iniciador de la saga empresarial, firmara el primer acuerdo con el marqués de Nervión en diciembre de 1932 por cuatro años, fianza de veinte mil duros y 150.000 pesetas de la época por renta. Desde entonces han pasado 93 años y se han sucedido el pleito con los Belmonte, la larga y recordada gerencia de Diodoro Canorea, el aterrizaje de su hijo Eduardo y su yerno Ramón Valencia y la gerencia única de éste desde 2016 a raíz de la salida de su cuñado. Casi un siglo de vida y toros que se había completado en los últimos años con la incorporación progresiva de Ramón Valencia Canorea, cuarta generación empresarial de una firma que no cumplirá su centenario al frente de la plaza más codiciada del mundo.

Paseíllo en la Maestranza / Antonio Pizarro

Es importante destacar que en ningún momento se ha establecido ningún tipo de licitación o concurso. Por el camino, además de la empresa Pagés, quedan otros nombres empresariales que se habían preconizado con distinta oportunidad o discreción. El grupo de José María Pacheco Guardiola, los hermanos Bohórquez y Miguel Báez Litri, que contaba con el aval taurino de Raúl Gracia El Tato y los Cutiño, no habían dudado al afirmar en distintos foros su disposición a asumir el reto después de calentar motores en la recuperación de la plaza de Marbella.

Pero ha sido José María Garzón, contra todo pronóstico, el escogido. El empresario sevillano, precisamente, había disputado con el propio Ramón Valencia y la casa Matilla la concesión de la plaza de Santander meses atrás. Ambas casas empresariales, que acudían a la licitación en comanda, denunciaron unas presuntas irregularidades contractuales que no tuvieron recorrido aunque tensaron aún más las difíciles relaciones de Garzón y Valencia que ahora se sientan en la mesa directiva de ANOET, la principal organización empresarial taurina.

Mientras tanto, los usos habituales se habían ido retrasado sobre lo acostumbrado y obligan a trabajar a marchas forzadas. Otros años, por estas fechas, ya se había dado un cumplido repaso a los cerrados de las principales vacadas para poner en pie una temporada que suma casi treinta espectáculos. Ésa es la principal urgencia. La temporada del año que viene tendrá otra empresa sí, pero también distintos condicionantes.