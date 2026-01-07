Morante y Garzón: soñando...

La imagen, aventada desde el estado de whatsapp de José María Garzón, es elocuente y ha corrido por las redes como la pólvora, espoleando los rumores que sitúan a Morante de la Puebla haciendo temporada en 2026. El flamante empresario de la plaza de la Maestranza, que ha visitado al torero en la Huerta de San Antonio en la tarde de este miércoles, acompaña la fotografía de la leyenda "soñando..."

El sueño de Garzón es anunciar a Morante en su primera campaña al frente del coso del Baratillo. No es el primer contacto del empresario con el genio cigarrero, que peregrinó a Portugal después de su designación por el cuerpo nobiliario para presentarse ante el rey del toreo; seguramente tampoco será el último. Los lances del destino quisieron que su llegada a la gerencia de la plaza de Sevilla sucediera a la sorpresiva retirada del artista de La Puebla después de resumir su grandiosa temporada en una doble y dura jornada madrileña, el pasado 12 de octubre, que se saldó con su segunda salida a hombros de Las Ventas después de desprenderse la castañeta en los medios de la plaza en medio de una emocionante consternación.

260107 GARZÓN Y MORANTE EN LA HUERTA SAN ANTONIO

Han pasado casi tres meses desde entonces y mientras Morante ultima los preparativos de las fiestas de San Sebastián que volverá a organizar en La Puebla los rumores siguen insistiendo en que el torero anda deshojando la margarita para poner fecha definitiva a esa vuelta a la palestra.

Otros rumores, de desconocido fundamento, cuelgan su nombre en el cartel de la rehabilitación de la Goyesca de Ronda en una reaparición a temporada vencida que podría incluir la plaza de Las Ventas y, ésa es la esperanza, el coso sevillano por un San Miguel que el propio Garzóm apuesta por reforzar y ampliar en su formato.

Algunas voces bien informadas apuntarían que el engranaje del ciclo sevillano -que tiene que estar listo en un mes largo- habría estado detenido a la espera de las decisiones que pueda tomar el veterano artista de La Puebla del Río. Desde su entorno se reconocen esas presiones, sugerencias u ofrecimientos para reaparecer. Garzón sueña con verlo en Sevilla, ¿quizá en abril, será en septiembre, no habrá lugar? No queda mucho para saberlo.