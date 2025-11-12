Morante de la Puebla en 'The New York Times': “No me retiro, sólo me tomo un descanso”

El torero Morante de la Puebla ha anunciado que la retirada que escenificó hace un mes en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid "no es una retirada definitiva, es solo un descanso". El diestro de La Puebla del Río ha hecho estas declaraciones en el diario 'The New York Times', en un vistoso reportaje realizado en la finca de su localidad natal Huerta de San Antonio. Morante habla de su enfermedad mental y de la dificultad para lidiar con ella, aunque recalca: "Es más difícil enfrentarse a un toro".

Morante de la Puebla se quitó la coleta el pasado 12 de octubre tras cortarle las dos orejas al cuarto toro de la tarde de la corrida de la ganadería de Garcigrande lidiada en la plaza de Las Ventas, en la que también se despidió del toreo Fernando Robleño. Ahora, con sus declaraciones a 'The New York Times', Morante deja la puerta abierta a una reaparición. En el reportaje se cuenta cómo el torero esboza una sonrisa cuando su apoderado, Pedro Jorge Marques, se acerca y le dice que los empresarios están haciendo presión para que regrese. Solo ha pasado un mes y el aficionado ya sueña con el regreso de su ídolo.