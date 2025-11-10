Morante gana el X Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla

Por aclamación y sin fisuras. Morante de la Puebla es el ganador de la X edición del Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla. Sucede a Paco Camino y Espartaco en la tercera etapa de esta distinción que, según las bases que rigen su concesión está instituido “para reconocer a los profesionales o instituciones que hayan destacado en su trayectoria en relación con la fiesta de los toros”.

Manuel Alés, teniente de alcalde y delegado de Fiestas Mayores, ha presidido este lunes la reunión del jurado formado por periodistas especializados, empresarios, ganaderos, profesionales y aficionados de reconocido prestigio que han considerado la trayectoria, la trascendencia y el magisterio del diestro cigarrero que podría recibir la clásica estatuilla de May Perea a principios del mes de diciembre en el Salón Colón del Ayuntamiento. Fuentes de Fiestas Mayores han señalado que el torero ha recibido la noticia "con inmensa alegría y enorme agradecimiento".

La sorpresiva retirada de Morante en el colofón de una temporada histórica añade son y sal a la entrega de este premio que se suma a la decidida apuesta del Ayuntamiento de Sevilla, una ciudad que declaró la tauromaquia como Fiesta Mayor y la considera Patrimonio Cultural Inmaterial. En esa línea, en vísperas de la Feria de San Miguel se lanzó la marca Sevilla es taurina que promete resaltar, promover iniciativas y servir de foro de debate de todo lo que se cueza en torno al mundo del toro en la ciudad.

La décima edición del Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla consolida el hilo y el espíritu con el que se creó el galardón en 2013, año en el que fue premiado Pepe Luis Vázquez a título póstumo. Después llegaría el turno de Curro Romero que lo recibió en 2014. La distinción entró en una nueva etapa bajo la alcaldía de Juan Espadas siendo premiado Miquel Barceló en 2016 -aunque tuvo que ser suplido por Curro Romero para recogerlo- la Fundación de Estudios Taurinos en 2017, la ciudad de Arles en 2018, la ganadería de Miura en 2019 y Fernando Savater en 2020, que nunca llegaría a ser citado para la entrega, quedando el galardón en un limbo del que sólo salió en diciembre de 2023 con la concesión de su VIII edición a Juan Antonio Ruiz Espartaco, que lo recibiría en enero del año siguiente. En 2024 llegaría el turno a Paco Camino, también a título póstumo.

Su trayectoria

La vocación taurina de Morante es innata. Sólo tenía nueve años de calendario cuando su nombre se anunció para actuar delante de un becerro en la placita que se había improvisado en Villamanrique de la Condesa. Era el 3 de septiembre de 1988, hace ya 37 años largos que han dado para mucho. Aún quedaban tres más para su debut más formal, el 3 de agosto de 1991 en Montellano. Vestía un viejo traje celeste y oro que, ahora sí, daba el definitivo pistoletazo de salida a una carrera que se vería espoleada en aquellos años locos vividos al lado de Leonardo Muñoz, su definitivo descubridor.

El Nazareno montaba festejos aquí y allí -rodeados de mil peripecias- sabiendo que tenía entre las manos un diamante en bruto. El debut con picadores llegó el 16 de abril del 94 en Guillena mientras crecía el ambiente y las esperanzas de los aficionados. La alternativa, tres años después, la tomó en Burgos en medio de las primeras discrepancias con los Pagés que, con sus respectivas reconciliaciones, han marcado la trayectoria del diestro cigarrero hasta nuestros días.

A partir de ahí, la carrera de Morante se escribe en dientes de sierra, incluyendo su primera Puerta del Príncipe, vestido de grana y oro en la Feria de Abril de 1999. Un año después llegaría la gravísima cornada que partió en dos tantas cosas; la frustrada exclusiva con los Canorea; las égidas de 2004 y 2007; los preocupantes problemas psiquiátricos que le obligaron a viajar a Miami para ser tratado; el imposible apoderamiento de Rafael de Paula y las fallidas parejas profesionales; las ausencias de la plaza de la Maestranza y las vueltas jubilosas... pero, sobre todo, la forja de un torero que en otro tiempo fue irregular, que ha sido siempre inimitable, enciclopédico, profunda y verdaderamente natural...

Último paseíllo, por ahora, de Morante de la Puebla en la plaza de la Maestranza. / Juan Carlos Muñoz

La última época

La historia de taurina de Morante de la Puebla daría un volantazo definitivo el primero de octubre de 2021 -ante un toro fiero de Juan Pedro Domecq- en aquella larga feria de San Miguel pos covid que inauguró un tiempo nuevo. Se abría la era de los recitales: al año siguiente, el de la plena normalidad, llegarían nuevas sinfonías, la definitiva forja de una leyenda, la constatación de encontrarnos ante un torero que iba a trascender de su propio tiempo.

En otoño de 2022 rubricaba en la plaza de la Maestranza un concierto inolvidable con un toro de Matilla y en 2023 iba a escalar la cima y a descender a la sima: fue aquel rabo diferencial que marcó su propio techo artístico en el remate de una feria histórica que abría la puerta de su propio infierno. Llegaban nuevas curvas, el recrudecimiento de su trastorno de personalidad que iba a convertir el resto de aquella campaña, también la de 2024, en un angustioso ir y venir en busca la de la paz interior. La encontró en las orillas atlánticas, en los acantilados feraces de Nazaré, sin poder atisbar que en este 2025 iba a dictar su antología torera después de espantar los demonios.

La Feria de Abril, los rabos de Jerez, Salamanca, Marbella, la primera puerta grande de Madrid... el impresionante compromiso delante de las reses, la cornada de Pontevedra, la comunión con una juventud que se ha hecho taurina al conjuro de su nombre; el monumento de Antoñete, la última corrida en la Maestranza y el sorpresivo corte de coleta en Madrid tras una faena emocionante... Morante ha redondeado una obra para la historia que ahora se rubrica con el X Premio del Ayuntamiento de Sevilla.