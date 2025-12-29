Morante, que gana su tercera 'Oreja de Oro', apuesta por convertir su retiro en "un punto y aparte"

La excepcionalidad de la temporada 2025 protagonizada por Morante de la Puebla -una ecuación de compromiso, regularidad y altura artística- le habían convertido en el máximo favorito para a optar a la Oreja de Oro, el prestigioso trofeo que concede el programa Clarín de Radio Nacional de España desde hace 58 años. Los trofeos fueron fallados durante las dos emisiones del fin de semana pos Navidad en la habitual votación de los corresponsales y colaboradores del espacio que dirige Javier Martín Gaitero. De la misma forma, se ha fallado el Hierro de Oro en su XIV edición para premiar la ganadería más destacada que ha recaído en la vacada de Victorino Martín.

Morante se impuso en el escrutinio definitivo por unanimidad de los votantes. Se alzó con la victoria de forma rotunda en la votación final logrando los votos de los 23 colaboradores y corresponsales. Atrás había quedado el segundo clasificado, David de Miranda, con seis puntos, y Borja Jiménez, que partía con cuatro. Es la tercera vez que el genio cigarrero gana este premio, el más preciado por los toreros, que vuelve a subrayar la importancia de su campaña, finalizada el pasado 12 de octubre en Madrid con esa sorpresiva retirada que mantiene en vilo al mundo taurino.

Los oyentes tuvieron la oportunidad de escuchar a Morante, que entró en antena para agradecer el galardón. "Es la tercera, como una Puerta del Príncipe", bromeó el torero afirmando sentirse "muy contento". "Es un trofeo que siempre lo viví sobre todo desde los inicios con mucha ilusión por ver si algún día podría ganar en mi vida una Oreja de Oro y mira por dónde pues llevo tres", añadió el torero que confesó que las anteriores las había dorado. "¿Cómo voy a tener unas orejas de oro sin ese color y se las voy a enseñar a los que vienen a mi casa" comentó el torero visiblemente alegre por esta concesión.

"Estas cosas de la cabeza no son tan fáciles y es una lucha interior muy fuerte y que arrastraba desde los 20 años"

Javier Martín preguntó al torero por su estado de salud. "Ahí estamos, luchando con la vida y sobre todo poniéndole mucha ilusión a que el mal tiempo pase, venga el bueno y podamos disfrutar con todos vosotros de lo que es mi vida y lo que me gusta". Pero aún quedaba una pregunta definitiva, lanzada por Federico Arnás, para conocer el planteamiento del futuro próximo del torero. ¿Lo del 12 de octubre era un punto y final o un punto y aparte?, lanzó el colaborador de Clarín. "Me gustaría que fuese un punto y aparte, no un final. Es mi esperanza, mi lucha y mi ilusión, pero nunca se sabe. Estas cosas de la cabeza no son tan fáciles y es una lucha interior muy fuerte y que arrastraba desde los 20 años, pero ojalá pronto pueda estar con todos vosotros, que es lo que a mí me gusta y poder ofrecer mi mejor versión para que ustedes la valoréis y hacer posible otra Oreja de Oro", finalizó el genio de La Puebla.

Los galardones también incluyen la concesión del ‘Hierro de Oro’ que, en su décimocuarta edición, ha recaído en la ganadería de Victorino Martín. La vacada cacereña obtuvo 19 votos frente a los 8 sumados por Santiago Domecq y los 5 de Victoriano del Río. En el recuerdo más inmediato, en medio de una excelente camada, está el juego del toro Milhijas cuajado por Borja Jiménez en la corrida In Memoriam de Madrid. Todos los premios se entregarán en una gala especial en 2026 que se anunciará oportunamente