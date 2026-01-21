Morante reaparece y cierra el cartel del Domingo de Resurrección de Sevilla

Es la bomba informativa del día para el mundillo del toreo. El diestro de La Puebla volverá a hacer el paseíllo el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección, junto a Roca Rey y David de Miranda y asume el compromiso de torear cinco tardes en la temporada sevillana. Así lo ha avanzado en la red social X el periodista Vicente Zabala de la Serna, desvelando una decisión que, de una u otra forma, deja el gesto de su corte de coleta en agua de borrajas.

La misma información ampliaría la presencia del Morante dos tardes más en Feria de Abril, otra en San Miguel y un quinto paseíllo en la tarde del Corpus, una fecha por la que ya había abogado el torero en el pasado y que está en los planes del empresario. Para esa corrida, el día 4 de junio, suenan también los nombres de Juan Ortega y Pablo Aguado.

El diestro de La Puebla había tomado la decisión de retirarse del toreo el pasado 12 de octubre, al término de su actuación en la plaza de Las Ventas que se saldó con una fortísima voltereta y una emocionante faena que le iba a abrir la Puerta de Madrid por segunda vez en su trayectoria como matador. Después de la aclamada vuelta al ruedo el torero se iba a dirigir a los medios para desprenderse el simbólico añadido escenificando una retirada que, en realidad, no ha sido tal.

El diestro cigarrero sintió desde el primer momento el anhelo de los aficionados y la presión de las empresas para que reconsiderara esa retirada que finalmente no ha tenido recorrido. El propio José María Garzón, recién nombrado empresario de la plaza de la Maestranza, acudió a Portugal a pulsar las intenciones del torero y volvió a visitarle hace algunos días en la Huerta de San Antonio publicando después una fotografía en su estado de whatsapp en la que caminaba de espaldas junto al torero con la leyenda "soñando..."

260107 GARZÓN Y MORANTE EN LA HUERTA SAN ANTONIO

El sueño de Garzón, visto lo visto, se ha cumplido. Y ha conseguido amarrar al torero más esperado en el cartel que supondrá su estreno al frente de la plaza de la Maestranza.

Avance de temporada

Por otro lado la empresa ya había confirmado que contaba con encierros de vacadas clásicas en el elenco ganadero de la plaza de la Maestranza como Miura, Victorino Martín, Matilla, Jandilla, El Parralejo, Juan Pedro Domecq, Fuente Ymbro, Domingo Hernández, Alcurrucén, Santiago Domecq, Victoriano del Río y Núñez del Cuvillo. Garcigrande acudiría con dos corridas y una novillada con picadores en la pretensión, avanzada por Garzón, de mejorar la calidad ganadera del escalafón menor. Vuelve La Quinta tras el desencuentro del pasado año y debuta la divisa de Álvaro Núñez. También es novedad el retorno de los toros de Puerto de San Lorenzo.

Conviene recordar que, según ha trascendido, los carteles serán presentados el próximo 9 de febrero, lunes, en una ambiciosa y multitudinaria gala -que reunirá a representantes de la cultura, la sociedad, la política y el toreo- a celebrar en el Cartuja Center que marcará el comienzo de la nueva era en la plaza de la Maestranza después de 93 años de gestión de la empresa Pagés.

El empresario ya había desvelado en la rueda de prensa de presentación ante los medios el esquema de temporada que baraja. Tras la tradicional apertura del Domingo de Resurrección, el día 5 de abril, el abono se reanudaría el siguiente fin de semana -los días 10, 11 y 12 de abril- antes de dar paso al ciclo continuado de festejos que se iniciaría el miércoles 15 de abril y se prolongaría hasta el domingo 26 de abril. No habrá grandes novedades el resto del abono: las novilladas picadas alternarán los domingos de mayo y los jueves de junio aunque se apostará por reforzar la fecha del Corpus -el 4 de junio- con una corrida de toros para la que se apuesta por un ambicioso cartel de tintes sevillanos. En julio volverán los festejos de promoción, agrupados en un novedoso abono. La feria de San Miguel crecerá por delante, abogando por dejar algún hueco libre para toreros que hayan destacado durante el año. El 12 de octubre, finalmente, seguirá teniendo carácter benéfico aunque no necesariamente formato de festival.

