Roca Rey y Miranda... fijos en Resurrección

La Feria de Abril y el abono de la temporada 2026 en Sevilla van tomando forma en la mesa de trabajo de José María Garzón en su estreno como empresario de la plaza de la Maestranza. El gerente de Lances de Futuro ya ha amarrado a Roca Rey y David de Miranda en el cartel del Domingo de Resurrección, el próximo 5 de abril, posiblemente con toros de Hermanos García Jiménez que estarían condicionados a la decisión definitiva de Morante.

Pero el diestro de La Puebla se encontraría aún deshojando esa margarita de una hipotética vuelta a la palestra que aún no tiene fecha ni lugar. El tiempo apremia -los carteles deben estar ultimados en la primera semana de febrero- y la decisión del torero, sea cual sea, no debe tardar para desatascar la confección de un abono que el empresario sevillano había dejado abierto a cualquier gesto del genio cigarrero. El punto de no retorno, eso sí, estaría ya próximo aunque el diestro de La Puebla permanece estos días enfrascado en los numerosos preparativos de las fiestas de San Sebastián que él mismo organiza, inspira y anima en su pueblo natal. ¿Podría ser el límite definitivo para anunciar lo decidido?

Si Morante se decidiera a esperar -su vuelta, de producirse, podría encajar en la recuperada corrida del Corpus o en la feria de San Miguel- Garzón tendría que optar por algún torero sevillano de la clase alta -con Ortega y Aguado en la mente de los aficionados- para no perder el sentido de un cartel que difícilmente podría entenderse sin un matador del ámbito y el gusto hispalense. Las inclusiones de Roca Rey y David de Miranda se entienden desde las condiciones de máxima figura del peruano y de gran triunfador de la temporada sevillana del diestro de Trigueros, único matador que abrió la Puerta del Príncipe en la temporada 2025.

Por otro lado la empresa ya había confirmado que contaba con encierros de vacadas clásicas en el elenco ganadero de la plaza de la Maestranza como Miura, Victorino Martín, Matilla, Jandilla, El Parralejo, Juan Pedro Domecq, Fuente Ymbro, Domingo Hernández, Alcurrucén, Santiago Domecq, Victoriano del Río y Núñez del Cuvillo. Garcigrande acudiría con dos corridas y una novillada con picadores en la pretensión, avanzada por Garzón, de mejorar la calidad ganadera del escalafón menor. Vuelve La Quinta tras el desencuentro del pasado año y debuta la divisa de Álvaro Núñez. También es novedad el retorno de los toros de Puerto de San Lorenzo.

Los carteles serán presentados el próximo 9 de febrero en el Cartuja Center

Conviene recordar que, según ha trascendido, los carteles serán presentados el próximo 9 de febrero, lunes, en una ambiciosa y multitudinaria gala -que reunirá a representantes de la cultura, la sociedad, la política y el toreo- a celebrar en el Cartuja Center que marcará el comienzo de la nueva era en la plaza de la Maestranza después de 93 años de gestión de la empresa Pagés.

El empresario ya había desvelado en la rueda de prensa de presentación ante los medios el esquema de temporada que baraja. Tras la tradicional apertura del Domingo de Resurrección, el día 5 de abril, el abono se reanudaría el siguiente fin de semana -los días 10, 11 y 12 de abril- antes de dar paso al ciclo continuado de festejos que se iniciaría el miércoles 15 de abril y se prolongaría hasta el domingo 26 de abril. No habrá grandes novedades el resto del abono: las novilladas picadas alternarán los domingos de mayo y los jueves de junio aunque se apostará por reforzar la fecha del Corpus -el 4 de junio- con una corrida de toros para la que se apuesta por un ambicioso cartel de tintes sevillanos. En julio volverán los festejos de promoción, agrupados en un novedoso abono. La feria de San Miguel crecerá por delante, abogando por dejar algún hueco libre para toreros que hayan destacado durante el año. El 12 de octubre, finalmente, seguirá teniendo carácter benéfico aunque no necesariamente formato de festival.

No son las únicas novedades que avanzó Garzón que descontará un 10% del valor de las localidades a los abonados, creará un abono joven y recuperará la Real Venta de Antequera para el manifiesto de algunas de las corridas que se lidien en la Feria de Abril.