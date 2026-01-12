Morante y la alcaldesa de La Puebla oficializan los carteles de las fiestas de San Sebastián

Morante y Lola Prósper, alcaldesa de La Puebla del Río, con los carteles oficiales de las fiestas de San Sebastián.

Morante de la Puebla, vestido de corto y preparado para tentar, ha presentado junto a la alcaldesa de La Puebla del Río, Lola Prósper, el cartel oficial de los festejos organizados en honor al patrón San Sebastián. La edición del 2026 repetirá la fórmula del año pasado: un encierro infantil el viernes 23 de enero, dos encierros y sendas novilladas sin picadores los días 24 y 25.

El sábado tendrá lugar una concurso de ganaderías con novillos de Garcigrande, Santiago Domecq, Fermín Bohórquez, Hermanos García Jiménez, Juan Manuel Criado, Alcurrucén y David Ribeiro Telles. Mientras que para la jornada del domingo, las reses pertenecerán a la ganadería lusa de Manuel Veiga.

El novillero triunfador de ambos festejos obtendrá como premio torear en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Como novedad, tras el chupinazo y el encierro infantil, el viernes 23 la plaza acogerá una exhibición de recortadores de primer nivel.

Este año, el cartel rinde un emotivo homenaje a la tonadillera y vecina Macarena del Río, un símbolo de la tradición y la cultura popular del municipio.

Al frente de la organización vuelve a estar José Antonio Morante Camacho, “Morante de la Puebla”, quien, un año más, ejerce como empresario del ciclo. Su compromiso y apoyo a las fiestas locales consolidan el crecimiento del evento sin perder la esencia de la tradición taurina de La Puebla del Río.

Cada jornada estará precedida por los encierros y la suelta de vaquillas, que comenzarán a las 12:15 horas, manteniendo la emoción de las fiestas desde primeras horas del día.

260112 CARTELES PUEBLA DEL RÍO

Los carteles son los siguientes:

Viernes, 23 de enero. Exhibición de recortadores ante reses de Fermín Bohórquez.

Sábado, 24 de enero. Novillada sin picadores con los novilleros Armando Rojo, Julio Aparicio, Blas Márquez, Iñigo Norte, Joao Fernándés, Jaime de Pedro, e Ignacio Garibay ante reses de Garcigrande, Santiago Domecq, Fermín Bohórquez, Hermanos García Jiménez, Juan Manuel Criado, Alcurrucén y David Ribeiro Telles en concurso de ganaderías.

Domingo, 25 de enero. Novillada sin picadores con Héctor Nieto, Manuel Real ‘Realito’, Manuel Luque ‘El Exquisito’, Nacho Sabater, Manuel León, Manuel Domínguez y Jaime Padilla ante erales de Manuel Veiga.

El festejo de recortadores dará comienzo a las 16:00 horas, mientras que las novilladas sin picadores lo harán a las 16:30. Todos los festejos se podrán seguir en rigurosos directo a través de las cámaras de Canal Sur Televisión, lo que permitirá que los aficionados que no puedan desplazarse hasta La Puebla del Río disfruten de la emoción de la temporada desde cualquier lugar de Andalucía