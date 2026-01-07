La Puebla del Río volverá a contar con dos encierros en sus fiestas de San Sebastián

Las fiestas de San Sebastián de La Puebla del Río de 2026, previstas para los días 23, 24 y 25 de enero, volverán a contar con dos novilladas de promoción y los correspondientes encierros previos que dan carácter a la celebración desde que Morante de la Puebla, su alma máter, revolucionara su formato en 2015. Así lo recogen las bases publicadas el pasado mes de diciembre por el consistorio cigarrero que está a punto de resolver la licitación a favor del torero después de cumplir los preceptivos plazos administrativos.

El Ayuntamiento, en sintonía con el propio Morante, oficializará en pocas fechas el programa definitivo de las fiestas con una rueda de prensa o, tal y como ocurrió el pasado año, con un comunicado que dará el definitivo pistoletazo de salida a unas celebraciones que llenan la localidad marismeña de aficionados y visitantes en esas jornadas festivas marcadas por la impronta de Morante de la Puebla que retomó los hilos de su organización hace dos años en sintonía con la actual alcaldesa, Lola Prósper, después de algunas desavenencias con el anterior equipo de gobierno municipal.

De hecho, el actual espíritu de la fiesta no se puede desvincular de la iniciativa del matador cigarrero que ha logrado convertir esos encierros de reses bravas y las novillada promocionales en uno de los platos fuertes indiscutibles del programa de fiestas que anticipa la temporada en la provincia de Sevilla.

Un instante del encierro en honor a San Sebastián en La Puebla del Río. / Ayuntamiento De La Puebla Del Río

El guión Incluye la suelta matinal de los erales y su posterior lidia en esas novilladas vespertinas de promoción que se celebrarán el sábado 24 y el domingo 25 de enero. El viernes 23, un año más, se celebrará el imprescindible encierro infantil. No faltarán los pasacalles, la capea y el resto de parafernalia habitual. Como el año pasado, una de las novilladas tendrá carácter de concurso de ganaderías y el triunfador del ciclo será anunciado en los festejos de promoción que se celebren en la plaza de la Maestranza el próximo mes de julio.

Un intenso programa festivo

Las reses se sueltan después de la salida de San Sebastián de la parroquia de Nuestra Señora de la Granada, precedida de distintos pasacalles musicales. A mediodía suena el preceptivo chupinazo en la Esquina del Reloj del antiguo ayuntamiento de La Puebla anunciando la inminente salida de las reses. En su estreno fue el propio Morante el encargado de soltar el cohete. Le han seguido personajes como Calamaro, el futbolista Joaquín, los Romeros de La Puebla, el diestro Juan José Padilla o el mismísimo Manuel Ruiz de Lopera además de Espartaco, que fue el encargado de encender el cohete en la última edición.

El circuito tiene una extensión aproximada de 700 metros y abarca en toda su extensión la calle Larga para desembocar en la plaza portátil que se instala en la explanada de las antiguas cocheras del tranvía. A la conclusión del encierro se suelen soltar vaquillas para todos los aficionados en la plaza de toros. A partir de ahí, en el patrón repetido todos estos años, el patrón San Sebastián reinicia su procesión antes de la paella popular que se convoca en el Parque Municipal en medio de una jornada –este año vuelven a ser dos- que no conocen el descanso.