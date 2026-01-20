José María Garzón presentará los carteles de la Feria de Abril el próximo 9 de febrero en el Cartuja Center

Será el próximo 9 febrero, lunes, en una cuidada y ambiosa gala que promete llenar el amplísimo patio de butacas del Cartuja Center, escenario escogido por José María Garzón -también se llegó a rumorear el auditorio de FIBES- para desvelar a la ciudad y el mundillo taurino los carteles de su estreno como empresario de la plaza de la Real Maestranza de Sevilla.

Era una de las premisas que el propio empresario había marcado en la rueda de prensa convocada para trazar la línea maestra de su proyecto al frente de la firma Lances de Futuro que regirá la programación taurina del coso del Baratillo los próximos cinco años.

Esas galas son marca de la casa y ya las ha puesto en marcha en otras de las plazas regidas por su empresa. En Córdoba, sin ir más lejos, ha presentado los carteles en recintos como el Gran Teatro o el fastuoso Salón Liceo del Círculo de la Amistad recurriendo a personalidades de la cultura, la política y el toreo sin perder el sentido del espectáculo.

Garzón se encontraría en estos días dando las puntadas definitivas a esos carteles, pendiente de la respuesta de Morante de la Puebla que, según ha trascendido, se encontraba deshojando la margarita de una hipotética reanudación de sus actuaciones en la temporada 2026. El propio empresario le había visitado en Portugal, escasas fechas después de anunciarse la adjudicación de la plaza. Pasada la Navidad, Garzón volvió a encontrarse con el genio cigarrero en la Huerta de San Antonio, su refugio vital en La Puebla del Río que el próximo fin de semana acogerá las fiestas de San Sebastián, organizadas por el propio Morante.

El Cartuja Center ya había sido escenario de un gran acto taurino en diciembre de 2021 cuando acogió el estreno del documental Curro Romero, maestro del tiempo un trabajo producido por Canal Sur y dirigido por Curro Sánchez que llegó a congregar a más de 2.000 aficionados, profesionales y admiradores del Faraón de Camas.