La afición del Real Betis vuelve a mostrar su "apoyo" al presidente del Sevilla: "Júnior, quédate"

El Real Betis Balompié era el favorito para llevarse el Gran Derbi ante el Sevilla Fútbol Club y terminó haciéndolo por cero goles a dos. Los tantos de Pablo Fornals y Sergi Altimira hicieron mella en el cuadro nervionense, que se vio superado por su eterno rival como pocas veces en estos últimos años. Los aficionados heliopolitanos presentes en el Ramón Sánchez-Pizjuán este domingo vivieron con alegría una victoria que se fraguó durante toda la semana, dejando patente el buen momento de forma que atraviesa el combinado verdiblanco.

La grada visitante se divirtió antes, durante y después del partido gracias a los suyos, pero también a costa del rival. La hinchada del Real Betis entró con bastante antelación al feudo nervionense, como es habitual en este tipo de partidos para evitar altercados, por lo que tuvieron tiempo de sobra en el Gol Sur para comenzar a animar el ambiente de un partido donde la grada también se antoja fundamental a la hora de salir victorioso. Tal y como se puede ver en el vídeo que encabeza la noticia, la afición verdiblanca comenzó a corear "Júnior, quédate" en honor a José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, a modo de burla y como respuesta al "Júnior, vete ya" con el que los hinchas blanquirrojos piden la dimisión del mandatario sevillista.

El Benito Villamarín canta "Júnior quédate" durante la victoria frente al Valladolid

Una historia que se repite

Esta no es la primera vez que la afición del Real Betis Balompié muestra su "apoyo" de forma pública al presidente del Sevilla Fútbol Club. El vídeo que antecede a este párrafo corresponde al enfrentamiento entre los verdiblancos y el Real Valladolid de la pasada campaña, en el que se puede ver cómo el Benito Villamarín coreaba al unísono a favor de un José María del Nido Carrasco. El mandatario sevillista sigue siendo una de las personas más señaladas por sus propios hinchas, que lo acusan del rumbo que ha tomado la entidad en estos últimos años. Con la Junta General Ordinaria de Accionistas en ciernes, las distintas ofertas que parecen estar encima de la mesa para comprar el cuadro nervionense y el rechazo por parte del sevillismo, puede estar llegando el final de uno de los consejos de administración más criticados de la historia.

Las grandes familia del Sevilla tienen en sus manos el futuro de un club que ha caído en desgracia de una forma estrepitosa. Solamente queda saber si los mandatarios blanquirrojos aceptan la llamada Tercera Vía, encabezada por Fede Quintero y Antonio Lappí, o si finalmente es el fondo de capital extranjero procedente de Estados Unidos el que se hace con el poder del combinado nervionense. José María del Nido Benavente, padre del actual presidente sevillista, tiene en su mano, como accionista mayoritario de la entidad, un poder de decisión tan grande como la responsabilidad que conlleva pensar que la opción elegida es la idónea.