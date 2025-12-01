El Sevilla de Almeyda es el más goleado del siglo: estadísticas y sensaciones

El Sevilla de Matías Almeyda atraviesa el peor momento de la temporada cuando ya se ha cumplido más de un tercio de Liga. En la jornada 14 las expectativas tenían que indicar una mayor solvencia aun en el contexto de un equipo en construcción que, en palabras del técnico, tenía que construirse "de a poco". Pero la realidad es que el derbi ha supuesto un baldón en la trayectoria del argentino no sólo por las sensaciones transmitidas en el partido, sino porque ratifican una dinámica negativa que se enmarcan en una pésima racha.

La histórica goleada del pasado 5 de octubre sobre el Barcelona (4-1) tiene ya un claro matiz de accidente de esos que se dan en el fútbol. Porque desde entonces el Sevilla ha encajado cinco derrotas por el único triunfo sobre el Osasuna, sufridísimo y gracias a un penalti que también hay que considerarlo como accidental.

El cúmulo de bajas por lesiones musculares ha condicionado la trayectoria del equipo desde aquel primer domingo de octubre. Pero un mes después y habiendo recuperado a algunas piezas mientras perdía otras, las sensaciones son malas y el discurso de los errores que reitera Almeyda suena ya manido.

Analizando los números y comparándolos con otras temporadas lo primero que resalta es que el Sevilla de Almeyda tiene a estas alturas dos puntos menos que el de García Pimienta. Y no sabe empatar: suma cinco victorias, un solo empate y ocho derrotas. No es una buena pista esta. Y lo segundo reseñable es un toque de atención serio que atañe no sólo a la calidad técnica y física de la plantilla, con carencias de sobras conocidas y condicionadas por el límite salarial: en las primeras 14 jornadas es el equipo más goleado (23) y el que ha encajado más derrotas (8) desde que existe la Liga de los 3 puntos, es decir, desde la temporada 95-96.

Estos últimos guarismos tienen sus matices. En dos temporadas tan distintas como la aciaga 2007-08 (terminó quinto) y la nefasta 1996-97 (el penúltimo descenso a Segunda División) llevaba las mismas derrotas que ahora: ocho. En ambas llevaba menos goles encajados: 21 y 19 goles respectivamente frente a los 23 de ahora. Entre estas dos temporadas hay diferencias estructurales importantísimas.

En la 07-08 el equipo terminó quinto después de que Manolo Jiménez enderezara el mal rumbo inicial hasta la fuga al Tottenham de Juande Ramos tras la muerte de Antonio Puerta y el amago de rebeldía de Daniel Alves, eventos que supusieron el fin de ciclo glorioso entre 2006 y 2007, de Eindhoven a la Supercopa de España ganada en el Bernabéu.

Más preocupante es la comparación con la 96-97 en la que Almeyda fue protagonista directo como el fichaje más caro hasta entonces realizado por un Sevilla que estaba en manos de José María González de Caldas y que terminó con la famosa Junta de Accionistas del World Trade Center del 13 de mayo de 1997 que propició la llegada a la presidencia de Rafael Carrión. Pocos años después, en enero de 2001, la sociedad Sevillistas de Nervión se hizo con el paquete maldito que había monitorizado Antena 3 a través de Francisco Escobar. La grave crisis institucional de ahora es similar...

La puntuación de las primeras catorce jornadas con Almeyda no es la más baja desde la 95-96. De hecho en la 22-23 sumaba el Sevilla 11 puntos y en la 23-24 acumulaba 13. Pero la deriva de las últimas cuatro temporadas emborrona aún más el panorama. Es difícil así hacer la tabula rasa que piden Antonio Cordón y Matías Almeyda.

Si se quiere mirar la botella medio llena, en una temporada al cabo exitosa como la 2015-16, que concluyó con la tercera Europa League seguida de Unai Emery y con el equipo séptimo, acumulaba apenas tres puntos más que ahora: 19 frente a 16. Entonces era décimo tras cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Pero aquel Sevilla venía de confirmarse como un equipo bien estructurado que había ganado las dos Europa Leagues precedentes. Las sensaciones eran muy otras. Ahora Almeyda no da con la tecla y sólo habla de errores individuales que penalizan... Y quizá el error sea no adaptar el sistema a la calidad limitada de la plantilla.

Peores clasificaciones en Liga de 3 puntos

Liga Pos. Ptos. G-E-D Goles

25-26 13º 16 5-1-8 19:23 (-4)

13º 16 5-1-8 19:23 (-4) 24-25 11º 18 5-3-6 13:18 (-5)

11º 18 5-3-6 13:18 (-5) 23-24 15º 13 2-7-5 20:20 (0)

15º 13 2-7-5 20:20 (0) 22-23 18º 11 2-5-7 13:22 (-9)

18º 11 2-5-7 13:22 (-9) 12-13 11º 18 5-3-6 19:20 (-1)

11º 18 5-3-6 19:20 (-1) 10-11 10º 20 6-2-6 20:23 (-3)

10º 20 6-2-6 20:23 (-3) 07-08 12º 16 5-1-8 25:21 (4)

12º 16 5-1-8 25:21 (4) 02-03 18º 14 3-5-6 11:14 (-3)

18º 14 3-5-6 11:14 (-3) 99-00 20º 10 1-7-6 13:20 (-7)

20º 10 1-7-6 13:20 (-7) 96-97 17º 14 4-2-8 13:19 (-6)

17º 14 4-2-8 13:19 (-6) 95-96 12º 17 4-5-5 15:20 (-5)

Nota. En la temporada 23-24 se contabiliza el partido Sevilla-Villarreal (1-1) de la jornada 15 en lugar del Atlético-Sevilla (1-0) aplazado y jugado antes de Navidad.