Tres jugadores del Betis en el once ideal del mes noviembre

El rendimiento de alguno de los jugadores del Real Betis Balompié en este mes de noviembre se ha disparado respecto a las semanas anteriores, tanto en LaLiga como en el resto de competiciones que han venido disputando los pupilos de Manuel Pellegrini. De hecho, no es casualidad la posición que ocupa el combinado verdiblanco en la tabla clasificatoria de la competición nacional y en la de la UEFA Europa League. Es por ello que en la reconocida web de estadísticas, Who Scored, han elaborado como suele ser habitual el top de los futbolistas que mejor rendimiento han ofrecido en el mes de noviembre que recién acaba de finalizar.

Esos tres futbolistas son: Marc Bartra (el mejor defensor del equipo con una puntuación de un 7.31), Natan de Souza (con una valoración de 7.18) y Valentín Gómez (siendo el mejor lateral zurdo de LaLiga en el mes número 11 del año, a pesar de no ser su posición natural, con una puntuación total de 7.27). De hecho, incluso algunos echan en falta a un futbolista como Pablo Fornals, y más después de la resolución mensual con el derbi ante el Sevilla, donde fue el MVP después de ser el mes en el que regresó con la Selección Española.

Los tres mejores del Betis en el derbi tras Fornals

Precisamente, esos tres futbolistas que Who Scored muestra como los tres mejores del mes de noviembre fueron los mejores del partido ante el Sevilla FC tras el goleador Pablo Fornals. Destacó mucho en defensa el partido de Marc Bartra. El catalán volvió a ser líder de la zaga, completando numerosos despejes, cortes, acciones defensivas de mucho mérito y dando una nueva clase de salida de balón cuando pudo hacerlo, pero sobre todo con una acción defensiva de muchísimo mérito ante Akor Adams. El brasileño tampoco se quedó atrás. Volvió a dar una exhibición de despliegue físico, zancada y capacidad de ganar duelos aéreos. De hecho, una de sus numerosas acciones defensivas en el partido y su posterior celebración, fue la que provocó el polémico lanzamiento de botellas.

Además de ellos, otro nombre muy destacado fue el de Valentín Gómez. Un día más, el argentino volvió a mostrarse muy seguro, sobrio sobre el terreno de juego y arrojando luz a la defensa verdiblanca en ese costado zurdo. Resulta muy llamativa la forma tan clara en la que le ha ganado la partida a jugadores importantes para Pellegrini como Ricardo Rodríguez y Junior Firpo.