La bonita conversación de Antony y Pablo García antes del derbi: "Estamos contigo, hermano"

El futbolista al que más echó de menos el Betis en el derbi fue sin duda Antony Matheus dos Santos. El brasileño estuvo junto al resto de sus compañeros en el césped (durante los minutos previos al partido) y en el palco de la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán. Los diversos recursos del combinado heliopolitano no prosperaron y eso provocó que el sudamericano no pudiese vivir como futbolista el choque que tanto ansiaba disputar. Pero lo vivió desde fuera y ayudó mucho al resto de sus compañeros. En un vídeo que ha publicado el Betis en redes sociales han destacado varios momentos importantes. Desde el bonito consejo y conversación con Pablo García instantes antes de su debut como titular en un derbi, hasta la celebración de la victoria, pasando por la polémica celebración en el palco y los incidentes con los aficionados sevillistas.

"Es un partido muy especial que empieza por la cabeza. Tenemos que pelear. Tienes que matar con el balón. Es un partido especial para ti hermano y yo confío al 100%. De verdad. Nosotros estamos contigo, hermano", le comentaba al brasileño al joven canterano Pablo García mientras vivían la previa del choque sentados en el banquillo del terreno de juego junto a Manu Fajardo, el director deportivo del Betis.

Un Antony ansioso por el derbi y confiado en los suyos

"Yo estaba muy ansioso por este partido. Claro que quería estar jugando con mi equipo, pero voy a jugar fuera. Estoy apoyando y vamos por ellos. Confío al 100%. Tenemos un equipo que tiene jugadores muy buenos. Hay lesionados pero hay otros jugadores que van a jugar por nosotros", comentaba Antony sobre su situación antes de volver a repasar a cámara lo que había conversado con Pablo García: "Es un jugador en el que yo confío mucho. Tiene la oportunidad de hacer historia. Está muy ansioso por el partido, tiene muchas ganas y va a ser muy especial para él".

Luego, el en vídeo se muestra cómo anima a sus compañeros cuando se dirigen al túnel de vestuarios y al mismo tiempo, la tensión que vivió en ese palco. De hecho, muestran un poco de la celebración del gol de Fornals, momento polémico en el que celebra vehementemente y los aficionados del Sevilla FC le increpan y le lanzan elementos.

Antony en el Pizjuán animando al resto de sus compañeros / RBB

Emocionado por momentos y al final

Tanto en el mismo palco como también en la celebración del conjunto bético en el césped, se le vio muy emocionado. Se abrazó con Joaquín, Manu Fajardo, y respondió con un saludo a los aficionados verdiblancos para concluir con estas palabras: "Lo dije antes. Confiábamos al 100%. En el día a día se ve el equipo que tenemos. Nosotros merecemos mucho. No pude estar en el campo, pero ganamos de nuevo. Estoy muy feliz por ser parte de este grupo. Seguimos que quedan muchos partidos por delante":