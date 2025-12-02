El completo informe de LaLiga sobre los incidentes y los insultos del derbi Sevilla-Betis

El representante oficial de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, denominado director de partido por LaLiga, ha entregado un completísimo informe sobre los incidentes del derbi ayudado de otros canales de información en relación con la detección de comportamientos relacionados con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. En el mismo se recogen tanto los insultos que se expresaron desde los aficionados sevillistas como los aficionados béticos como el lanzamiento de objetos que obligó a suspender temporalmente el partido en el minuto 86. Además, LaLiga emite un pliego de descargo hacia el club manifestando todas las medidas preventivas y de seguridad que adoptó con mensajes y actos desde días antes del partido y durante el mismo. Todo esto es remitido al Comité de Competición (ahora llamado Comité de Disciplina) de la RFEF.

Insultos desde Gol Norte

En un primer apartado, el director de partido de LaLiga recoge insultos emitidos siempre desde los sectores N11, N12, N20, N21 y N22 de la grada Gol Norte con diferentes procacidades dirigidas hacia los aficionados del Betis y hacia el club que en esta cabecera no van a ser expuestos. Para eso ya tiene LaLiga sus canales. Pero pueden imaginar qué tipo de insultos y cánticos, entre los que se recoge el clásico "písalo".

En concreto se recogen tres momentos con cánticos, dos insultantes y el famoso "písalo" en los minutos 25, 40 y 64. Y también recoge que en el minuto 87 y durante la suspensión del partido se gritó "Bartra, muérete" desde ese sector. "Como respuesta a los cánticos anteriormente referidos, se emitieron mensajes advirtiendo de la prohibición de tener comportamientos y/o insultos de carácter intolerantes o que inciten al odio y la violencia", recoge el informe.

Suspensión temporal del partido

En un segundo apartado, el delegado de la patronal de clubes explica cómo fue la suspensión del partido, en estos términos:

1. En el minuto 79 de partido, aficionados situados en la grada Gol Norte arrojaron al terreno de juego varios objetos, obligando a activar el protocolo de lanzamiento de objetos, por lo que el árbitro solicitó que se emitiese por megafonía una advertencia de seguridad.

2. En el minuto 87 de partido, aficionados situados en la grada Gol Norte volvieron a arrojar varios objetos al terreno de juego, obligando a activar nuevamente el protocolo de lanzamiento de objetos, por lo que el árbitro retiró a los equipos del campo, permaneciendo detenido el juego durante 18 minutos hasta que el Coordinador de Seguridad de la Policía confirmó la seguridad en el terreno de juego.

El club local emitió mensajes del protocolo de emergencias por la megafonía y el vídeomarcador del estadio.

Para concluir el escrito expresa que "estos hechos quedaron reflejados en el acta arbitral del partido", donde la suspensión se remite al minuto 86 en lugar al 87.

Insultos de la afición visitante

Asimismo, el delegado de la Liga remitió el informe de los incidentes o insultos por parte del sector visitante, remitiendo siempre a los sectores S38 y S46 de Gol Sur tribuna alta donde se ubicaron los aficionados béticos. Se recoge asimismo el cántico "písalo" en el minuto 41 así como dos cánticos más muy subidos de tono e insultantes en los minutos 55 y 57.

Las medidas preventivas

Este apartado es el más prolijo y en el mismo el delegado de LaLiga o director de partido hace una extensa compilación de todas las medidas de control, prevención y seguridad realizadas por el Sevilla desde días antes del encuentro y durante el mismo.

Se trata de un total de 17 epígrafes que resumidos quedan así: