Reabre al tráfico el cruce de Teodosio con Juan Rabadán con salida hacia Torneo

La calle Teodosio, que lleva en obras nueve meses, desde finales de febrero de este año, se ha reabierto al tráfico en un punto clave para la salida del tráfico hacia la calle Torneo. Se trata del tramo de Teodosio en su cruce con Juan Rabadán, lo que permite aliviar parte del colapso de circulación en el casco antiguo. Esta reapertura beneficia a los vecinos y a los comercios perjudicados de la Plaza de San Lorenzo y su entorno.

La circulación por el centro se ha vuelto aún más complicada por esta obra así como por la ejecución de la plataforma para el Tranvibús en la Campana y calle Laraña, un transporte que conectará la Plaza del Duque con Santa Justa. El Ayuntamiento de Sevilla promete que liberará de obras el primer tramo de la Campana antes de Navidad.

Emasesa empezó la reforma de Teodosio el 24 de febrero con un plazo de ejecución de un año y una inversión 1.657.357 euros. Consisten en la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento. La obra se inició por las calles Guadalquivir y Pascual de Gayangos. La segunda fase de la actuación, entre las calles Santa Ana y Juan Rabadán, arrancó la última semana de abril, y la tercera fase, entre las calles Juan Rabadán y Pascual de Gayangos, desde la última semana de julio.

El objeto de estos trabajos es incrementar la capacidad hidráulica de la red de saneamiento, la renovación de la red de agua potable y la mejora de la evacuación de las aguas pluviales, con la reposición además de acometidas, imbornales y todos aquellos elementos necesarios para el funcionamiento de las redes.