Movilidad promete abrir "antes de Navidad" el tramo de la Campana cortado por las obras del Tranvibús

La obra del Tranvibús (TB1) en el centro de Sevilla se ha extendido desde este jueves a la calle Laraña, lo que ha provocado las quejas de los comerciantes afectados porque el Ayuntamiento no ha esperado a terminar el tramo anterior de la Campana para cortar más calles. La falta de información y la disparidad de fechas sobre el final de las obras es común en la mayor parte de los comercios consultados.

A preguntas de este periódico, el área de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla ha recalcado que "antes de Navidad" quedará libre de paso el tramo de la Campana y Martín Villa que se empezó a reformar el 29 de septiembre. Y añade que todavía no puede dar el día exacto. Así lo ha asegurado este jueves el área que dirige Álvaro Pimentel. El encendido de las luces de Navidad está fijado para el último fin de semana de noviembre, pero no se sabe si esta es la fecha navideña a la que se refiere el Ayuntamiento o habrá que esperar al puente de la Inmaculada o a la Nochebuena.

A juzgar por el avance de la obra, que consiste en el adoquinado de la Campana, buena parte de los comercios de la zona no cree que en una semana se quede libre este enclave para el tránsito de peatones.

Las ventas han caído a la mitad con las obras

Con el corte de Laraña se elevan a una treintena los negocios del casco histórico perjudicados por estos trabajos para extender hasta la Plaza del Duque el Bus de Tránsito Rápido (BTR), que ya opera en una primera fase desde Torreblanca y Sevilla Este hasta Nervión.

En los dos meses que han transcurrido desde el inicio de las obras del Tranvibús los encargados de los comercios denuncian que las ventas han caído a la mitad, salvo en el caso de una conocida zapatería deportiva.

La tienda de calzado deportivo Sketchers es la que más público tiene de la calle. Cristina, una de las empleadas, explica que no han notado tanto como otros comercios de la zona una bajada de ventas, algo que atribuye a que el cliente busca esta marca específica por sus buenos resultados y comodidad. Tampoco disponen de información sobre el final de las obras.

En el bar Los 100 Montaditos, su gerente Juanmi cita una caída de las ventas del 50% en el primer mes tras el corte por las obras debido a los ruidos insufribles y al polvo que generaban las máquinas, si bien admite que actualmente las ventas se han recuperado algo más porque ya ha pasado lo peor de la obra.

En la tienda de ropa Vértice, Yolanda, una de las dueñas, corrobora que las ventas han caído entre un 40% y un 50%, y la mejor prueba es que a las doce de la mañana apenas hay público, pese a que debería estar el comercio lleno. "Las Navidades nos las van a fastidiar enteras", expresa temiéndose lo peor. Se queja de que no ha recibido información alguna del Ayuntamiento sobre el fin de la obra que les perjudica.

En la cafetería Starbucks el relato es el mismo. Los encargados Alejandro y Rocío confirman que las ventas han caído a la mitad justo en el mejor mes para esta empresa que es octubre. "Esperamos que por lo menos en Navidad pueda estar abierta la calle sin obras y los clientes y proveedores no tengan que dar toda la vuelta para llegar al local. A finales de noviembre debería acabar la obra, aunque por el ritmo que lleva lo dudamos", afirman.

En la zapatería Aïta la situación que describen sus empleadas, María y Zoia, es negativa. "Las ventas van fatal desde que empezó la obra. Nos han caído a la mitad y hemos tenido que adelantar el Black Friday. Los clientes pasan apretados como hormigas por la acera frente a la puerta, pero no entran", lamentan, al tiempo que señalan que los repartidores de mercancía no quieren venir hasta aquí por las vueltas que tienen que dar (aparcan en Plaza Nueva) y lo difícil que va a ser recuperarse de estas pérdidas. "Remontar y volver a la normalidad es muy difícil tras una obra así y menos con las ayudas de 400 euros que hay para estos casos", concluyen.

En la tienda de chacina Jechura corroboran la bajada de clientes sobre todo todo por el ruido y el polvo que genera la obra.