La calle Laraña cierra al tráfico a partir de este jueves: estas son las alternativas de circulación

El Ayuntamiento de Sevilla activará este jueves, 20 de noviembre, la fase 2 de la obra de ampliación del Tranvibus hacia la Plaza del Duque, un proyecto que forma parte del carril bus segregado Santa Justa–Plaza del Duque.

La principal consecuencia para la movilidad será el cierre total al tráfico de la calle Laraña, un nuevo corte que se suma al ya existente en La Campana y Martín Villa.

Con la entrada en vigor de esta nueva fase, el corte se amplía hasta la entrada del aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, por lo que esta vía quedará restringida de forma significativa durante las próximas semanas.

Accesos y restricciones en Laraña y su entorno

A partir del jueves:

El tramo de Laraña entre el aparcamiento de Bellas Artes y la Plaza de la Encarnación permanecerá cerrado , garantizándose únicamente el acceso al parking .

, garantizándose únicamente el . La penetración máxima del tráfico general quedará limitada a la Plaza del Cristo de Burgos .

quedará limitada a la . El acceso a la Plaza de la Encarnación quedará reservado exclusivamente para carga y descarga, vados autorizados, el aparcamiento de la calle Imagen y servicios públicos.

Calles convertidas en "fondo de saco"

Mientras La Campana continúe cerrada, varias calles del entorno quedarán sin salida y con acceso exclusivo para residentes:

Javier Lasso de la Vega

Santa María de Gracia

Orfila

Cuna

Goyeneta

Francisco de Pelsmaeker

Para facilitar la movilidad interna, se habilitará un paso provisional desde Orfila hacia Cuna a través del cajón de obra, permitiendo la entrada a residentes de Cuna, Goyeneta y Francisco de Pelsmaeker.

Cambios en circulación, estacionamiento y carga y descarga

Se elimina el aparcamiento de motos en calle Orfila , así como su zona de carga y descarga, de modo que la vía pueda funcionar como itinerario alternativo de acceso a diversos vados.

, así como su zona de carga y descarga, de modo que la vía pueda funcionar como itinerario alternativo de acceso a diversos vados. Se ha definido un recorrido específico de carga y descarga para el Mercado de la Encarnación, que bordeará el perímetro de Las Setas: acceso por Imagen (puerta oeste del Mercado), norte (Regina), este (Alcázares) y salida nuevamente por Imagen.

Acceso a garajes y transporte público

El acceso a la calle Santa María de Gracia pasará a realizarse por Javier Lasso de la Vega , que funcionará en doble sentido exclusivamente para garajes.

pasará a realizarse por , que funcionará en exclusivamente para garajes. No hay cambios respecto a las líneas de Tussam, que continuarán con los desvíos y paradas alternativas establecidos en la fase 1.

La fase 2 de la obra de ampliación del Tranvibus se extenderá hasta la primera quincena de enero de 2026, por lo que estas restricciones se mantendrán durante toda la campaña navideña y el inicio del próximo año.