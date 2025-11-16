La calle Laraña se cierra al tráfico para avanzar la segunda fase del tranvibús de Santa Justa al Duque

El Ayuntamiento de Sevilla activará el próximo jueves, 20 de noviembre, la segunda fase de las obras de ampliación del carril bus segregado (BTR) Santa Justa–Plaza del Duque, correspondiente a la línea TB1 que conecta el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca con Nervión desde su entrada en funcionamiento el pasado mes de septiembre. Esta nueva etapa implica una ampliación del corte actual al tráfico y una reorganización del viario en pleno Casco Antiguo.

A partir del jueves, la restricción de circulación que ya afecta a las calles La Campana y Martín Villa se extenderá hasta la entrada del aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, en la calle Laraña. El tramo comprendido entre dicho aparcamiento y la Plaza de la Encarnación permanecerá igualmente cerrado al tráfico rodado, permitiéndose únicamente el acceso al parking universitario.

El plan de tráfico diseñado para esta fase establece que la máxima penetración autorizada para vehículos será la Plaza del Cristo de Burgos. El acceso hasta la Plaza de la Encarnación quedará reservado a carga y descarga, vados autorizados, aparcamientos de la calle Imagen y servicios públicos.

El Ayuntamiento informa de que, mientras que la calle Campana continúe cerrada, las calles Javier Lasso de la Vega, Santa María de Gracia, Orfila, Cuna, Goyeneta y Francisco de Pelsmaeker funcionarán como “fondo de saco”, con acceso exclusivo para residentes. Para facilitar la entrada a estas calles, se habilitará un paso provisional a través del cajón de obra entre Orfila y Cuna, que permitirá llegar a Goyeneta y Francisco de Pelsmaeker.

Asimismo, se eliminará el aparcamiento de motos y la zona de carga y descarga de la calle Orfila para permitir el tráfico alternativo hacia los vados de las vías mencionadas. En paralelo, se ha organizado un itinerario específico de carga y descarga para los vehículos que abastecen el Mercado de la Encarnación. Este recorrido rodeará todo el espacio de Las Setas, accediendo desde Imagen por la puerta oeste del mercado y continuando por Regina, Alcázares y salida de nuevo hacia Imagen.

En cuanto a las afecciones de garajes ya iniciadas en la fase 1, solo se modificará el acceso a la calle Santa María de Gracia, que deberá realizarse desde Javier Lasso de la Vega, habilitada temporalmente en doble sentido únicamente para entrada y salida de garajes. Además, se mantienen las alteraciones en las líneas de Tussam establecidas en la fase anterior, con las mismas paradas y recorridos alternativos.

El Ayuntamiento señala que las obras avanzan conforme al calendario previsto y que esta fase 2 de ampliación del BTR Santa Justa–Plaza del Duque se prolongará hasta la primera quincena de enero de 2026.