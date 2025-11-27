Alta concentración de personas y alerta antiterrorista, las claves del plan de emergencias activado por el alcalde de Sevilla

La alta concentración de personas en el centro en Navidad y la alerta antiterrorista, que continúa en nivel 4 reforzado, son algunos de los argumentos esgrimidos por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para activar el plan de emergencias de la ciudad. Con esta medida, impuesta al no llegar a un acuerdo con los sindicatos de la Policía Local de cara al plan de Navidad, el regidor pretende garantizar un número de policías locales en las calles durante las fiestas navideñas.

En la resolución de Alcaldía, Sanz expone que el plan territorial de emergencias local de Sevilla fue aprobado por el Ayuntamiento en 2001 y homologado por la Junta ese mismo año. Luego, pasa a detallar cuáles son las funciones de la protección civil como instrumento de la política de seguridad pública municipal. Se trata de garantizar una respuesta "ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana".

Entre las competencias del plan están la previsión de riesgos colectivos, la planificación de las medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo, la intervención operativa de respuesta inmediata, la adopción de medidas de recuperación y la coordinación y evalución del sistema local de protección civil para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico del mismo.

"Las fiestas navideñas generan una alta concentración de personas en el centro urbano y zonas comerciales, con eventos coincidentes y niveles elevados de tránsito peatonal y vial. Dado el actual nivel de alerta antierrorista 4, es necesario disponer de suficientes indicativos policiales. Estos recursos son esenciales para controlar el aforo de las calles, mantener la movilidad de las personas y garantizar el orden público durante las grandes concentraciones propias de estas fechas", dice el documento firmado este jueves por José Luis Sanz.

Tras el rechazo de los sindicatos al plan de Navidad propuesto por el gobierno local, el alcalde convocó la junta de seguridad para activar el plan de emergencias en su nivel 1. Lo hizo a la vista del informe del jefe de la Policía Local que motivaba la "necesidad de los servicios policiales durante las fiestas navideñas". El plan entra en vigor este viernes.