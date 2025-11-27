El alcalde de Sevilla activa el plan de emergencias para obligar a los policías locales a trabajar en Navidad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunció este jueves que activará el plan de emergencias de la ciudad en el nivel 1 para obligar a los policías locales a trabajar en Navidad. "Teníamos dos opciones, firmar un decreto de servicios mínimos o activar el plan de emergencias. Vienen unos días compllicados, con el alumbrado navideño, el derbi o el puente de la Inmaculada, que es la fecha en la que más visitantes recibe una ciudad como Sevilla", explicó el regidor, que compareció en el Ayuntamiento al término de la junta local de seguridad convocada con carácter urgente a mediodía de hoy. Lo hizo junto al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, reforzando así la imagen de colaboración y coordinación con el Gobierno central (y con la Policía Nacional y la Guardia Civil).

Esta medida de fuerza, con la que el alcalde planta cara a los sindicatos policiales, entrará en vigor este mismo jueves y permitirá movilizar "no sólo a los policías locales, sino a todos los servicios municipales que en cada momento hicieran falta". No tiene fecha de finalización. Con este plan de emergencias, saldrán a la calle entre 400 y 500 agentes diarios en tres turnos, "según las necesidades de cada día, pues no es lo mismo un 5 de enero que un 1 de diciembre". "Vamos a trabajar no sólo para garantizar la seguridad en Sevilla, sino para que los sevillanos puedan disfrutar de la Navidad".

El alcalde explicó que el plan de emergencias es un "instrumento mucho más flexible" que el decreto de servicios mínimos, pues éste establece un número fijo de agentes de mínimos y máximos. "El plan de emergencias permite movilizar a toda la plantilla en función de las necesidades". Sanz admitió que se ha visto obligado a aplicar esta medida ante el rechazo de los sindicatos de la Policía Local de aceptar el plan de productividad propuesto por el Ayuntamiento de Sevilla, que establecía el pago de 5,6 millones de euros en pluses.

Sobre una posible reacción de los sindicatos, el alcalde señaló que su obligación "no es temer o no temer a los sindicatos, sino garantizar la seguridad en Sevilla y que los sevillanos disfruten de una buena Navidad". "Si yo fuera afiliado, le preguntaría a mi sindicato por qué no aceptaron el plan que puso el Ayuntamiento encima de la mesa, que no era tan ambicioso como el que ellos pedían pero estaba por encima de los topes legales. Por encima de la ley no hay nada que hablar ni que negociar, se negocia todo lo que esté dentro de la ley", insistió el regidor. "Iban a cobrar equis menos uno y ahora van a cobrar equis menos cuatro. Yo no puedo tomar decisiones en función de la reacción de los sindicatos", apuntó.

No es la primera vez que, estando en conflicto laboral, algunos policías se dan de baja médica. "La única forma de ausentarse del servicio es una baja médica que esté bien justificada, de lo contrario se abrirá un expediente disciplinario al policía que no justifique debidamente su baja".

Sanz no precisó cuánto costará este plan de emergencias, en el que se pagarán horas extras y no productividades. Se calculará cuando haya acabado la Navidad, pero siempre será dentro del límite de 5,6 millones de euros que establecía la intervención. "Puede llegar a 5,6 o será menos. Se cuantificará al final en función de los servicios que se hayan hecho". El tope legal está en vigor hasta el 31 de diciembre, pues el 1 de enero ya corresponde al del año próximo.

Esta medida conlleva que se aplique el calendario que está vigente, que es del año 2004 y que marca la entrada en vigor el 19 de diciembre. Hasta entonces, "hay que activar de alguna forma que haya servicios en la calle".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, destacó que la "Policía Nacional tiene ya dimensionado su plan de seguridad para estos próximos días", empezando por el dispositivo del partido Betis-Utrecht de este mismo jueves, que está declarado de alto riesgo. "En estas fechas, se exigen atenciones especiales en zonas como los polígonos industriales y servicios de paisano en el centro y otras zonas comerciales, siempre sin perder de vista que seguimos en el nivel 4 reforzado de alerta antiterrosita". En el caso de la Guardia Civil, prestará especial vigilancia en puertos, aeropuertos y el río Guadalquivir. "Reinará la coordinación, como siempre que hay un evento en la ciudad", concluyó Toscano.